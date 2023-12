Par ici la sortie 1 Rue des Écoles des Filles Saint-Riquier, 13 avril 2024, Saint-Riquier.

Saint-Riquier Somme

Début : 2024-04-13 20:30:00

fin : 2024-04-13

Trois collègues de bureau réunis dans une pièce pour ce qu’ils pensaient être une réunion commerciale, vont en fait être licenciés…

Mais dans son immense bonté, ce dernier leur accorde une dernière faveur. La salle de réunion devient alors le point de départ d’un « escape game », (jeu d’évasion pour ceux qui ne comprennent rien à l’anglais), et les 3 compères auront 1h15 pour sortir du jeu s’ils veulent avoir une chance de sauver leur emploi.

Venez découvrir ce huis clos humoristique, où les 3 personnages prisonniers dans un escape game vont se débattre entre rebondissements, quiproquos et dialogues percutants.

Dans la ligné de ses deux précédentes comédies, « Les hommes sont des femmes comme les autres » et « Célibataire mais je me soigne » la 3ème pièce de Manuel Montero ne dérogera pas à la règle : rythme, énergie et folie des acteurs au service du rire et de la détente des spectateurs.

Comédie

Tarif : TP: 19 € / TRéduit 17€ / Tarif jeune : 14 €

1 Rue des Écoles des Filles

Saint-Riquier 80135 Somme Hauts-de-France



