Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-04 20:30:00

fin : 2024-04-04 . Fils de Ramzy et Michel Berger, Alex Fredo s’installe en tournée avec sa guitare.

Alex a longtemps hésité entre tuer son frère ou monter sur scène pour en parler. Pour des raisons légales, il a choisi la scène. Cela lui permet d’aborder les sujets phares d’un homme dans la trentaine : Les Walt Disney, Jean-Jacques Goldman et sa mère. Vous l’avez peut-être aperçu sur les réseaux sociaux où ses chansons improvisées cumulent des millions de vues. Ou entendu à la radio dans ses chroniques régulières. Ou peut-être ne l’avez tout simplement jamais vu, et c’est pas grave. Raison de plus pour venir le découvrir ! Seul en scène

Interprète : Alex Fredo

Tarif : TP: 17€ / TR: 16€ / -16: 14 € .

1 Rue des Écoles des Filles

Saint-Riquier 80135 Somme Hauts-de-France

