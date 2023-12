10ÈME FORUM DES SAVOIR-FAIRE 1 rue de Quimper Liverdun, 18 avril 2024, Liverdun.

Liverdun Meurthe-et-Moselle

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Jeudi 2024-04-18 11:00:00

fin : 2024-04-18 19:00:00

Convivialité, découvertes, échanges pragmatiques et dynamique de coopération régionale restent les maîtres mots de ce temps fort qui a rassemblé en 2022 près de 500 visiteurs et plus de 70 exposants.

D’année en année, et même après plusieurs participations au Forum, les exposants et visiteurs identifient de nouveaux contacts avec lesquels développer des collaborations et formaliser des partenariats d’innovation à fort potentiel.

Décideurs, acheteurs, commerciaux, salariés, porteurs de projets, étudiants, etc. une visite s’impose si vous souhaitez : améliorer votre connaissance des acteurs locaux, réaliser votre veille économique, prospecter les exposants, identifier de nouveaux débouchés, partager des compétences avec d’autres entreprises du territoire..

0 EUR.

1 rue de Quimper

Liverdun 54460 Meurthe-et-Moselle Grand Est



2023-12-07