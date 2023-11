Exposition « Système D. Quand les normands réutilisent le matériel militaire de la Seconde Guerre Mondiale » 1 rue de Beauvais Sainte-Mère-Église, 2 juin 2024, Sainte-Mère-Église.

Sainte-Mère-Église,Manche

Exposition de 2024 à 2028 étudiant le réemploi des divers matériels militaires à des fins civiles, notamment des les fermes normandes. Cette exposition mettra en lumière les vestiges toujours présents dans la campagne normande 80 ans après le Débarquement. Travail de recherche aux archives départementales de la Manche et du Calvados, musées des environs, collecte de témoignages auprès de particuliers…

Elle mettra en valeur de nombreux objets témoignant de l’ingéniosité des paysans pour utiliser ce qu’il avaient à disposition en ces temps de pénurie liés à la guerre. Ainsi les casques deviennent mesures à grain, les parachutes ou couvertures militaires deviennent des vêtements, le fameux grillage « américain » sert aux clôtures de champs…

Durée de l’exposition : 4 à 5 saisons. Musée ouvert d’avril à novembre (pour les groupes toute l’année)..

Vendredi 2024-06-02 14:00:00 fin : 2024-11-15 18:00:00. .

1 rue de Beauvais

Sainte-Mère-Église 50480 Manche Normandie



An exhibition from 2024 to 2028 exploring the reuse of various military materials for civilian purposes, particularly on Normandy farms. This exhibition will highlight the relics still present in the Normandy countryside 80 years after D-Day. Research work in the archives of the Manche and Calvados departments, local museums, collection of testimonies from private individuals…

The exhibition will showcase the ingenuity of farmers in using what they had at their disposal at a time of wartime scarcity. Helmets, for example, became grain scales, parachutes or military blankets became clothing, and the famous « American » wire mesh was used to fence fields…

Exhibition duration: 4 to 5 seasons. Museum open from April to November (for groups all year round).

Exposición de 2024 a 2028 sobre la reutilización de diversos materiales militares con fines civiles, en particular en las granjas de Normandía. Esta exposición pondrá de relieve las reliquias aún presentes en el campo normando 80 años después del Día D. Las investigaciones se han llevado a cabo en los archivos departamentales de Manche y Calvados, en museos locales y recogiendo testimonios de particulares…

La exposición mostrará una amplia gama de objetos que demuestran el ingenio de los campesinos para utilizar lo que tenían a su disposición en un momento de escasez bélica. Los cascos, por ejemplo, se convirtieron en balanzas para granos, los paracaídas o las mantas militares se transformaron en ropa, y la famosa malla metálica « americana » se utilizó para cercar los campos…

Duración de la exposición: de 4 a 5 temporadas. Museo abierto de abril a noviembre (para grupos todo el año).

Ausstellung von 2024 bis 2028, die sich mit der Wiederverwendung verschiedener militärischer Materialien für zivile Zwecke, insbesondere auf normannischen Bauernhöfen, befasst. Diese Ausstellung wird die Überreste beleuchten, die 80 Jahre nach der Landung der Alliierten in der Normandie noch immer zu finden sind. Recherchen in den Archiven der Departements Manche und Calvados, Museen in der Umgebung, Sammeln von Zeugenaussagen bei Privatpersonen…

Sie wird zahlreiche Objekte zur Geltung bringen, die vom Einfallsreichtum der Bauern zeugen, die in Zeiten kriegsbedingter Knappheit das nutzten, was ihnen zur Verfügung stand. So wurden Helme zu Getreidemaßen, Fallschirme oder Militärdecken zu Kleidungsstücken, der berühmte « amerikanische » Maschendrahtzaun diente zur Einzäunung der Felder…

Dauer der Ausstellung: 4 bis 5 Jahreszeiten. Museum von April bis November geöffnet (für Gruppen das ganze Jahr über).

Mise à jour le 2023-10-28 par Normandie Tourisme / Attitude Manche