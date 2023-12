Visite de San Sebastian 1 route du temple Arès, 9 avril 2024, Arès.

Arès Gironde

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-09 08:30:00

fin : 2024-04-10

Départ d’Arès en covoiturage à 08h30.

Mardi : déjeuner dans une cidrerie réputée à Usurbil à 13h. Visite du port de Getaria et du musée Balenciaga à 15h45. Arrivée à l’hôtel à San Sébastian et balade dans la vieille ville. Mercredi : visite de la ville et plage à 10h. Funiculaire pour monter au Mont Igueldo (vue sur la baie et parc d’attractions) à 13h.

Tout public – 120€/personne (+ covoiturage 40€ ; pintxos et boissons à votre charge)

Rdv sur le parking de l’espace Brémontier..

1 route du temple

Arès 33740 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-21 par OT Arès