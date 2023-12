La Foire de Diane 1 Place du Château Anet Catégories d’Évènement: Anet

Début : 2024-04-19 14:00:00

Début : 2024-04-19 14:00:00

fin : 2024-04-19 23:30:00 Quatrième édition de la Foire de Diane, sur le friche proche du Château d'Anet !

Quatrième édition de la Foire de Diane, sur le friche proche du Château d’Anet ! Automobile, Camping Car, Moto, Habitat, Plein Air, Producteurs, Commerçants, Artisans, Gastronomie, Bien être, Bio. Nombreuses animations, parc de jeux pour enfants, Village Chasse et Pêche, Restauration sur place. Nouveau, des nocturnes seront proposées jusqu’à 23h30 EUR.

