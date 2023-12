Concert « The Strikers » 1, place de l’église Sougy-sur-Loire Catégories d’Évènement: Nièvre

Sougy-sur-Loire Concert « The Strikers » 1, place de l'église Sougy-sur-Loire, 5 octobre 2024, Sougy-sur-Loire.

Date (année – mois – jour) et horaire :

2024-10-05 20:00:00

fin : 2024-10-05 . Ils ont emballé le public en 2023, ils reviennent en 2024 ! Venus tout droit de la terre des volcans, The Strikers déferle telle une coulée de lave incandescente dans l’appareil auditif.

Un bouillonnant mélange de blues aux accents rock qui invite à une danse frénétique.

Le quartet est composé de membres issus d’une des formations majeures de la scène blues contemporaine et ne compte pas laisser l’auditeur indemne.

Des riffs ravageurs au service d’une puissante voix rauque.

Déjà indispensable… EUR.

1, place de l'église Espace Elodie

Sougy-sur-Loire 58300 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

