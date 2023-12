Fête de la musique – Concert « Le Chant Bar » 1, place de l’église Sougy-sur-Loire Catégories d’Évènement: Nièvre

Début : 2024-06-21 20:00:00

fin : 2024-06-21 . Venez fêter la musique et l’été avec le Chant Bar ! Le Chant bar, qu’est-ce que c’est ??? Une soirée de Folie, suivie d’une nuit de dingue !

Des guitaristes de légende, et des choristes d’exception vous invitent, à pousser la chansonnette, à chansonner la poussette, à hurler en cœur ou tout seul, à murmurer des airs connus, à faire du play-back, ou de l’air-voice, à chantonner faux ou juste, à vocaliser sans retenue… Vous pourrez chanter près, loin, sur ou sous le bar qui restera ouvert. Pas de micro, car ce n’est pas du karaoké, le chant-bar c’est une bande de potes qui braillent des chansons qu’ils choisissent pour couvrir le bruit des guitares ! EUR.

