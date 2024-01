Concert « Louve » d’Orenda Trio 1, place de l’église Sougy-sur-Loire, samedi 11 mai 2024.

Orenda Trio collaborent depuis 2019 avec Stromae sur son nouvel album « Multitudes ». Elles se sont fait connaître grâce à l’introduction (composée par Stefka Miteva) dans le titre « l’Enfer » en janvier 2022.

Ensemble depuis 2016, chanteuses-musiciennes, auteures et compositrices, elles placent la voix au centre de toutes leurs créations musicales et arrangements. Elles s’accompagnent de percussions, parfois d’instruments mélodiques (clavier, guitare, flute, ukulélé…) et plus rarement d’ajouts de sons enregistrés de la nature, ou de leurs propres voix séquencées, qu’elles distillent savamment pour créer un univers musical et scénique original, propice au rêve, à la danse et à l’envoûtement.

?Rythmes et chants rituels, rimes et ritournelles, légendes, contes et histoires surnaturelles, rêveries contemporaines et intemporelles, sont autant de fils nuancés qui viennent tisser la trame colorée du nouveau spectacle d’ ORENDA TRIO « Louve », créé en juin 2022 au Théâtre Essaion à Paris.

Fidèles à leur esprit d’’éclectisme et de fusion des genres, le trio féminin de chanteuses, multi instrumentistes fait un choix esthétique assumé, à la fois ancré dans la tradition et tourné vers la nouveauté, que ce soit à travers leurs compositions propres en français ou en revisitant des thèmes existants.

?Ce trio de femmes chanteuses et musiciennes tantôt puissantes, tantôt fragiles, nous parle du féminin en toute chose, sans jamais y opposer les êtres.

Affranchies des étiquettes, audacieuses, libres et en paix avec les loups parmi lesquels elles courent et hurlent la joie, la douleur et le plaisir. Le monde, dans toute sa diversité, leur offre les couleurs et les rythmes sur lesquels elles vous invitent à vagabonder le temps d’’une ronde fraternelle.

?Avec Stefka Miteva, Sandrine Conry et Julia Orcet

Mise en scène : Barbara Boichot

