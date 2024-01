Troc Plantes et Graines 1 place de l’Eglise Bénévent-l’Abbaye, dimanche 5 mai 2024.

Bénévent-l’Abbaye Creuse

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-05 09:00:00

fin : 2024-05-05 13:00:00

Trocs de plantes et de graines de 9h 00 à 13h 00, puis visite libre du jardin commentée à 15h 00. Collection de graines, documentation sur les récoltes et la conservation, grainothèque.

1 place de l’Eglise

Bénévent-l’Abbaye 23210 Creuse Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2024-01-03 par OT Monts et Rivières Ouest Creuse