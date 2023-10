FESTIVAL » SI ON CHANTAIT ? » 1 place de l’Abbé Humeau Étriché, 25 mai 2024, Étriché.

Étriché,Maine-et-Loire

L’édition 2024 du festival « si on chantait ? » samedi 25 mai 2024, sera l’occasion d’assister à pas moins de 6 concerts ayant la voix comme sujet central. Rendez-vous salle de l’Alerte à Etriché à partir de 16h..

2024-05-25 fin : 2024-05-25 . EUR.

1 place de l’Abbé Humeau Salle de l’Alerte

Étriché 49330 Maine-et-Loire Pays de la Loire



The 2024 edition of the « si on chantait? » festival on Saturday May 25, 2024, will feature no less than 6 concerts with the voice as the central theme. Rendezvous at the Salle de l’Alerte in Etriché from 4pm.

La edición 2024 del festival « si on chantait? » del sábado 25 de mayo de 2024 contará con no menos de 6 conciertos con la voz como tema central. Cita en la Sala de la Alerta de Etriché a partir de las 16:00.

Die Ausgabe 2024 des Festivals « si on chantait? » am Samstag, den 25. Mai 2024, bietet die Gelegenheit, nicht weniger als 6 Konzerte zu besuchen, bei denen die Stimme im Mittelpunkt steht. Treffpunkt: Salle de l’Alerte in Etriché, ab 16 Uhr.

