Cartable 1 place de la Tuilerie Munster, 16 avril 2024 20:00, Munster.

Munster,Haut-Rhin

« Ce seule-en-scène, à la fois drôle et émouvant, nous plonge dans le quotidien d’une enseignante pleine de bonne volonté et de ses élèves tous si différents. ».

2024-04-16 fin : 2024-04-16 21:30:00. EUR.

1 place de la Tuilerie

Munster 68140 Haut-Rhin Grand Est



« This funny and moving one-woman show plunges us into the daily life of a strong-willed teacher and her students, who are all so different. »

« Este espectáculo unipersonal, a la vez divertido y conmovedor, nos sumerge en el día a día de una profesora con mucho carácter y de sus alumnos, todos tan diferentes »

« Diese lustige und zugleich bewegende Ein-Mann-Szene lässt uns in den Alltag einer gutmütigen Lehrerin und ihrer Schüler eintauchen, die alle so unterschiedlich sind. »

Mise à jour le 2023-12-04 par Office de tourisme de la vallée de Munster