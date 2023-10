La Terre en Marche Ciné conférence 1 place de la Tuilerie Munster, 11 avril 2024, Munster.

Munster,Haut-Rhin

6000 kilomètres à pied le long de deux routes millénaires, La via Egnatia et la route de la Soie : deux ans d’aventure, depuis la maison natale de Marco Polo à Venise jusqu’à la frontière kirghizo-chinoise.

2024-04-11 fin : 2024-04-11 22:00:00. EUR.

1 place de la Tuilerie

Munster 68140 Haut-Rhin Grand Est



6,000 kilometers on foot along two thousand-year-old routes, the Via Egnatia and the Silk Road: a two-year adventure from Marco Polo’s birthplace in Venice to the Kyrgyz-Chinese border

6.000 kilómetros a pie por dos rutas milenarias, la Vía Egnatia y la Ruta de la Seda: dos años de aventura, desde el lugar de nacimiento de Marco Polo en Venecia hasta la frontera entre Kirguistán y China

6000 Kilometer zu Fuß entlang zweier tausendjähriger Straßen, der Via Egnatia und der Seidenstraße: zwei Jahre Abenteuer, von Marco Polos Geburtshaus in Venedig bis zur kirgisisch-chinesischen Grenze

Mise à jour le 2023-10-14 par Office de tourisme de la vallée de Munster