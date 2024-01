Bastion breton de bataille et escarmouche 1 Lieu-dit Kervad Lanloup, samedi 18 mai 2024.

Lanloup Côtes-d’Armor

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-18 10:00:00

fin : 2024-05-19

La bataille: Ouvert aux compagnies pour faire de la mêlée et du combat // Combats de nuit et enlèvement (sous condition) // Check armures et armes (minimum requis) // Bataille multi époque médiévales // Banquet commun le dimanche. LE CAMPEMENT: Petit PAF pour eau , bois etc … Ouvert dès le vendredi // Campement off

.

1 Lieu-dit Kervad Château de Lanloup

Lanloup 22580 Côtes-d’Armor Bretagne



Mise à jour le 2024-01-09 par Office de tourisme de Guingamp – Baie de Paimpol