Pèlerinage Militaire International 2024 1 avenue Monseigneur Théas Lourdes, 24 mai 2024, Lourdes.

Lourdes,Hautes-Pyrénées

Le pèlerinage Militaire International est un rassemblement majeur pour l’aumônerie militaire catholique, tant spirituel que festif et fraternel. Il se déroulera à Lourdes du 24 au 26 mai 2024 !.

2024-05-24 fin : 2024-05-26 . .

1 avenue Monseigneur Théas LOURDES

Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie



The International Military Pilgrimage is a major spiritual, festive and fraternal gathering for the Catholic military chaplaincy. It will take place in Lourdes from May 24 to 26, 2024!

La Peregrinación Militar Internacional es un gran encuentro para la capellanía militar católica, tanto espiritual como festivo y fraternal. Tendrá lugar en Lourdes del 24 al 26 de mayo de 2024

Die Internationale Militärwallfahrt ist ein großes Treffen für die katholische Militärseelsorge, das sowohl spirituell als auch festlich und brüderlich ist. Sie wird vom 24. bis 26. Mai 2024 in Lourdes stattfinden!

Mise à jour le 2023-06-22 par OT de Lourdes|CDT65