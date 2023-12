Styleto au bbc 1 Avenue du Haut Crépon Hérouville-Saint-Clair, 12 avril 2024, Hérouville-Saint-Clair.

Hérouville-Saint-Clair Calvados

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-12 20:00:00

fin : 2024-04-12

Avec sa voix singulière et ses titres aussi solaires qu’intimes, Styleto continue d’imposer pas à pas son identité musicale avec des ballades élégantes ancrées dans la chanson française, alliées à une pop tant énergique que mélancolique.

Caractérisée par sa rayonnante liberté et son authenticité à fleur de peau, Styleto a déjà conquis +1.8M de fans sur les réseaux sociaux. Une véritable communauté qui suit son quotidien depuis 2013 et ses débuts sur internet.

C’est une reprise de Ben Mazué qui sera son véritable tremplin musical. Son interprétation de «Gaffe aux Autres » atteint les 3M de vues et devient virale. Ben Mazué ira jusqu’à l’inviter sur scène pour une reprise en duo de son titre. En 2022, elle sort un 1er album de covers (d’Orelsan, Yseult, Angèle…), intitulé Carrousel. Puis naissent plusieurs chansons inédites : “Se casser”,” Trop bonnes”, “Dans la moyenne” et “Les visages et les odeurs”. La chanteuse Louane l’invite même à partager un titre sur son dernier album.

.

1 Avenue du Haut Crépon Big Band Café

Hérouville-Saint-Clair 14200 Calvados Normandie



Mise à jour le 2023-12-20 par OT Caen la Mer