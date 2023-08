Zabou Breitman d’après le roman de Raymond Queneau « Zazie dans le métro » 1 allée de Quintaou Anglet, 3 mai 2024, Anglet.

Anglet,Pyrénées-Atlantiques

Zabou Breitman a toujours été fascinée par Zazie dans le métro et l’immense liberté de cette petite fille qui dit tout, même (surtout) ce qui ne se dit pas. Pour cette nouvelle création, Zabou Breitman retrouve le compositeur Reinhardt Wagner et s’entoure d’acteurs-chanteurs-danseurs qui excellent dans leur art, pour une adaptation aussi émouvante que drôle, sous la forme d’une comédie musicale baignée de références aux cabarets des années 60, en passant par Kurt Weill, le jazz, la java et des chansons réalistes..

2024-05-03 fin : 2024-05-03 21:30:00. EUR.

1 allée de Quintaou Théâtre Quintaou

Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Zabou Breitman has always been fascinated by Zazie dans le métro and the immense freedom of this little girl who says everything, even (especially) what can’t be said. For this new creation, Zabou Breitman reunites with composer Reinhardt Wagner and surrounds herself with actors-singers-dancers who excel in their art, for an adaptation that is as moving as it is funny, in the form of a musical bathed in references to the cabarets of the 60s, via Kurt Weill, jazz, java and realistic songs.

A Zabou Breitman siempre le ha fascinado Zazie dans le métro y la inmensa libertad de esta niña que lo dice todo, incluso (sobre todo) lo que no se puede decir. Para esta nueva producción, Zabou Breitman se reencuentra con el compositor Reinhardt Wagner y se rodea de actores-cantantes-bailarines sobresalientes en su arte, para una adaptación tan conmovedora como divertida, en forma de musical bañado de referencias a los cabarets de los años 60, vía Kurt Weill, jazz, java y canciones realistas.

Zabou Breitman war schon immer von Zazie dans le métro und der immensen Freiheit dieses kleinen Mädchens fasziniert, das alles sagt, sogar (vor allem) das, was nicht gesagt werden darf. Für ihre neue Kreation trifft Zabou Breitman den Komponisten Reinhardt Wagner wieder und umgibt sich mit Schauspielern, Sängern und Tänzern, die in ihrer Kunst exzellent sind, für eine ebenso bewegende wie witzige Adaption in Form einer musikalischen Komödie, die von Anspielungen auf die Kabaretts der 60er Jahre, Kurt Weill, Jazz, Java und realistischen Chansons durchdrungen ist.

