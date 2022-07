1/4 de finale de Championnat D2 Baseball : Clermont-Ferrand / Anglet Aubière Aubière Catégories d’évènement: Aubière

Puy-de-Dôme

1/4 de finale de Championnat D2 Baseball : Clermont-Ferrand / Anglet Aubière, 10 septembre 2022, Aubière. 1/4 de finale de Championnat D2 Baseball : Clermont-Ferrand / Anglet

46 Rue Pasteur Complexe Sportif des Cézeaux Aubière Puy-de-Dôme Complexe Sportif des Cézeaux 46 Rue Pasteur

2022-09-10 – 2022-09-11

Complexe Sportif des Cézeaux 46 Rue Pasteur

Aubière

Puy-de-Dôme Aubière Samedi 10 et Dimanche 11 Septembre* au Complexe Sportif des Cézeaux, venez encourager les Arvernes de Clermont-Ferrand contre les Gambas d’Anglet pour ce 1/4 de finale aller de championnat D2 de Baseball. http://www.arvernes.fr/ Complexe Sportif des Cézeaux 46 Rue Pasteur Aubière

dernière mise à jour : 2022-07-12 par

Détails Catégories d’évènement: Aubière, Puy-de-Dôme Autres Lieu Aubière Adresse Aubière Puy-de-Dôme Complexe Sportif des Cézeaux 46 Rue Pasteur Ville Aubière lieuville Complexe Sportif des Cézeaux 46 Rue Pasteur Aubière Departement Puy-de-Dôme

Aubière Aubière Puy-de-Dôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/aubiere/

1/4 de finale de Championnat D2 Baseball : Clermont-Ferrand / Anglet Aubière 2022-09-10 was last modified: by 1/4 de finale de Championnat D2 Baseball : Clermont-Ferrand / Anglet Aubière Aubière 10 septembre 2022 46 Rue Pasteur Complexe Sportif des Cézeaux Aubière Puy-de-Dôme

Aubière Puy-de-Dôme