1, 2, 3 Ciné Goûter Aubigny-sur-Nère Cher

Dans le cadre de la programmation 123 CINE GOÛTER, l’Atomic Cinéma propose une séance dédiée aux plus petits avec CONTES DE PRINTEMPS

Un programme de 4 courts métrages pour réveiller la nature et les cœurs !

Le printemps s’annonce. Au milieu de la jungle ou de la forêt, la nature reprend ses droits, les rencontres en surprennent plus d’un, les sentiments amoureux éclosent et les troubadours chantent pour la reine. Des histoires d’une grande originalité portées par de jeunes talents de l’animation pour fêter cette saison pleine de promesses…

A l’issue de la représentation, un atelier créatif est proposé aux enfants, sur inscription auprès du Service culturel 44 4 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-17 14:30:00

fin : 2024-04-17

Atomic Cinéma

Aubigny-sur-Nère 18700 Cher Centre-Val de Loire

