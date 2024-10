DIMANCHE EN FAMILLE À POILS Thionville Moselle

Thionville

Thionville

DIMANCHE EN FAMILLE À POILS Thionville, dimanche 6 avril 2025.

DIMANCHE EN FAMILLE À POILS

1 place André Malraux Thionville Moselle Dimanche

11H Spectacle À Poils ! Alice Laloy

Imaginez que vous surpreniez trois roadies au look de rockers un poil rugueux, en train de s’affairer sur le plateau comme si le public n’était pas là. Bizarre, vous avez dit bizarre ? Et encore, ce n’est rien à côté de ce qu’ils vous réservent…Car quand leurs caissons à roulettes s’ouvrent enfin pour révéler leurs trésors, alors là ! Nous nous arrêterons ici pour ne pas vous s(poil)er. Mais sachez que vous assisterez à une performance échevelée, dans un jaillissement de riffs et de rires. Coup de coeur assuré pour toute la famille !

12H15 Brunch sur réservation

14H Pour les parents Sieste musicale avec Csaba Palotaï

Csaba Palotaï, guitariste et compositeur des musiques d’À Poils vous invite à une sieste musicale, une sorte de lévitation sous la poilosphère du spectacle. Il y aura de la mélodie (àgogo), du proto-jaee et des romances urbaines, des boites à rythmes et du blues. Un hommage à des héros déchus, à des vagabonds égarés. De quoi faure fondre tous les coeurs de rockers.

14H Pour les enfants

Et si vous customisiez vos parents ? Enfants et parents sont invités à se métamorphoser grâce à un atelier d’initiation au tuftage ! Cette technique de tissage, qui sert habituellement à confectionner des tapis, a été détournée pour réaliser les costumes du spectacle À Poils ! La Cie s’Appelle Reviens propose aux participants de l’utiliser à leur tour pour se réinventer, plus chevelus, plus poilus !Tout public

31 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2025-04-06 11:00:00

fin : 2025-04-06

1 place André Malraux

Thionville 57100 Moselle Grand Est puzzle@mairie-thionville.fr

L’événement DIMANCHE EN FAMILLE À POILS Thionville a été mis à jour le 2024-10-07 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME

dimanche 6 avril 2025 DIMANCHE EN FAMILLE À POILS Thionville DIMANCHE EN FAMILLE À POILS 1 place André Malraux Thionville Moselle 2025-04-06 à 11:00:00 .11H Spectacle À Poils ! Alice Laloy Imaginez que vous surpreniez trois roadies au look de rockers un poil rugueux, en train de s’affairer sur le plateau comme si le public n’était pas là. Bizarre, vous avez dit bizarre ? Et encore, ce n’est rien à côté de ce qu’ils vous réservent…Car quand leurs caissons à roulettes s’ouvrent enfin pour révéler leurs trésors, alors là ! Nous nous arrêterons ici pour ne pas vous s(poil)er. Mais sachez que vous assisterez à une performance échevelée, dans un jaillissement de riffs et de rires. Coup de coeur assuré pour toute la famille ! 12H15 Brunch sur réservation 14H Pour les parents Sieste musicale avec Csaba Palotaï Csaba Palotaï, guitariste et compositeur des musiques d’À Poils vous invite à une sieste musicale, une sorte de lévitation sous la poilosphère du spectacle. Il y aura de la mélodie (àgogo), du proto-jaee et des romances urbaines, des boites à rythmes et du blues. Un hommage à des héros déchus, à des vagabonds égarés. De quoi faure fondre tous les coeurs de rockers. 14H Pour les enfants Et si vous customisiez vos parents ? Enfants et parents sont invités à se métamorphoser grâce à un atelier d'initiation au tuftage ! Cette technique de tissage, qui sert habituellement à confectionner des tapis, a été détournée pour réaliser les costumes du spectacle À Poils ! La Cie s'Appelle Reviens propose aux participants de l'utiliser à leur tour pour se réinventer, plus chevelus, plus poilus !