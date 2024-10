Concert de Funk It! Lherm Lot

Concert de Funk It! Lherm, dimanche 15 juin 2025.

Concert de Funk It!

Salle des fêtes Lherm Lot

Préparez-vous à effectuer un voyage dans le temps qui vous rappellera les standards de la musique funk des années 80 à maintenant. De Kool & The Gang à Bruno Mars en passant par Stevie Wonder ou encore James Brown… Des artistes de la Soul Music tel que Ottis Redding seront aussi remis au goût du jour.

De la liberté, de la complicité et bien sûr du groove , tels sont les trois ingrédients principaux qui composent cette musique dans laquelle poésie et danse restent indissociables.

L’énergie toute particulière et le groove délivré par ces tubes vont vous faire danser !

Fanny Bénet, chant

Nicolas Garros, guitare

Sylvain Calmon, batterie

Luc Abad, basse

Concert Intergénérationnel pour danser .

Début : 2025-06-15 17:00:00

fin : 2025-06-15

Salle des fêtes

Lherm 46150 Lot Occitanie

