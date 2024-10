Concert à l’Auditorium Fiona Monbet Place des Consuls Cahors Lot

Concert à l’Auditorium Fiona Monbet Place des Consuls Cahors, vendredi 16 mai 2025.

Concert à l’Auditorium Fiona Monbet

Place des Consuls Auditorium du Grand Cahors Cahors Lot

Maelström

Fiona Monbet est une artiste phénoménale franco-irlandaise.

Violoniste, cheffe d’orchestre et compositrice, cette fée celtique et tzigane , disciple de Didier Lockwood nous emmène dans une chevauchée onirique où se déploient technique et vitalité. Elle est ici accompagnée d’un quintet jazz de haut vol. Un sublime voyage poétique et lyrique où le violon se fait chant et la musique, émotion.

Issue du Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris, culture classique en bandoulière, elle évolue aux frontières de plusieurs genres musicaux, où se rencontrent, le jazz, le blues, des musiques symphoniques et traditionnelles, des influences latines ou irlandaises ; ce qui l’a amené à diriger talentueusement de magnifiques projets avec entre autres Ana Moura et l’Orchestre national de Bretagne, ou encore avec MC Solaar avec l’Orchestre national d’Ile de France.

Avec sa dernière création Maelström (2022), qui signifie tourbillon marin puissant des côtes norvégiennes Fiona Monbet invite le public à un bouillonnement puissant à travers son univers musical foisonnant. Impossible de résister à cette grande vague vous emportant d’un tango d’une virtuosité sans pareil à un blues des plus grisants, en passant par des morceaux d’inspiration brésilienne, un gospel irlandais, ou le son très remarqué du titre Cantus Carminis d’une puissance enivrante.

Un œcuménisme musical unique à partager.

Fiona Monbet, tout est dans ses cordes Télérama

Fiona Monbet cheffe d’orchestre, violon

Auxane Cartigny piano

Arno de Casenove trompette

Zacharie Abraham contrebasse

Philippe Maniez batterie .

Place des Consuls Auditorium du Grand Cahors

Cahors 46000 Lot Occitanie

