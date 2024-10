Bords de Seine en Folie Berville-sur-Mer Eure

Bords de Seine en Folie Berville-sur-Mer, samedi 24 mai 2025.

Esplanade des voiles de la liberté Berville-sur-Mer Eure

Cette année, l’Office de Tourisme Communautaire de Honfleur et la CCPHB renouvellent l’événement Bords de Seine en Folie. La commune de Berville-sur-Mer accueillera cette 5ème édition pour une expérience unique et conviviale à destination de tous les amateurs de vélo et de nature.

Comme chaque année, les participants auront l’opportunité de découvrir la beauté des paysages du territoire normand à travers deux balades qui rejoindront l’Esplanade des Voiles de la Liberté à Berville-sur-Mer l’une depuis La Mora à Honfleur, et l’autre depuis la Place de la République à Beuzeville

Les cyclistes de tous niveaux pourront se rassembler pour admirer les joyaux naturels

de la région. Que ce soit pour une balade douce en famille ou une expérience sportive entre amis, Bords de Seine en Folie offre une expérience adaptée à tous les passionnés de vélo, et pas que !

Une restauration rapide est prévue sur place.

Esplanade des Voiles de la Liberté à Berville-sur-Mer.

Programme à venir

Début : 2025-05-24 10:00:00

fin : 2025-05-24 19:00:00

Esplanade des voiles de la liberté

Berville-sur-Mer 27210 Eure Normandie

L’événement Bords de Seine en Folie Berville-sur-Mer a été mis à jour le 2024-10-07 par Bureau d’Informations Touristiques de Beuzeville

