Expo à Rennes. Tarot trans de Zaida Gonzáles Ríos ou une photographie inclusive et engagée

L’exposition Tarot trans de Zaida Gonzáles Ríos se tiendra dans la galerie La Chambre claire de l’université Rennes 2, du 16 janvier au 10 mars 2023. Dans son projet The Juicy Final : Tarot Trans, la photographe chilienne s’approprie les 22 arcanes majeurs du célèbre jeu de cartes Le Tarot. Des modèles non standardisés prennent la pose dans des mises en scènes colorées, transgressives et inspirantes.

Dans le cadre du festival Travelling, dont la capitale mise à l’honneur en 2023 est Santiago (Chili), le service culturel de Rennes 2 invite la photographe chilienne Zaida Gonzáles Ríos à exposer son Juicio Final : Tarot Trans, « jugement dernier, tarot trans » en français. Des représentations haut en couleurs accueilleront prochainement le public dans la galerie de La Chambre claire, au rez-de-chaussée du bâtiment de la Présidence, place du recteur Henri Le Moal. Elles donneront un coup de projecteur sur les minorités invisibilisées et discriminées sur fond de critique sociale.

© Zaida González Ríos, Autoportrait pirate

Zaida Gonzáles Ríos est une photographe – et vétérinaire – dont l’univers artistique a dépassé les frontières de son Chili natal avec des expositions, entre autres en Belgique, Espagne, Portugal, Colombie, Venezuela et France. L’imaginaire de la Chilienne prend sa source dans la réalité de notre quotidien et s’épanouit dans une photographie engagée et politique. Plus qu’un travail photographique, l’artiste façonne son univers elle-même, en concevant tout de ses propres mains : costumes, accessoires, masques etc. Une fois les prises de vue faites, elle colorise les photographies en noir et blanc à la main, puis les numérise pour le travail de retouches et de détails.

Comme la photographe américaine Cindy Sherman avant elle, la Chilienne joue à la fois le rôle de la photographe et du sujet et utilise l’autoportrait afin d’interroger la société actuelle, ses vices et ses inégalités. On retrouve dans son travail la même exubérance et la même étrangeté, associées à une dimension kitsch qui peut rappeler le travail du duo anglais Pierre et Gilles. Son univers artistique fluoré et pastel attire le regard pour mieux pointer du doigt les injustices et les inégalités, en intégrant une note poétique et sensible. Mais contrairement à la photographe américaine qui est son seul modèle, Zaida met aussi en scène son entourage ou des personnes qui l’interpellent.

Son imaginaire aux notes baroques se situe entre la fiction et la réalité et est empreint de traditions latino-américaines. Citons par exemple l’actualisation de El velorio del angelito, une tradition mortuaire au Chili qui célèbre le départ des enfants sous forme d’anges en les exposant avant leur enterrement. Dans l’imaginaire populaire, la mort des enfants de moins de sept ans est vue comme une bénédiction de Dieu et constitue un motif de célébration. À partir de cette tradition, la photographe a créé des portraits mortuaires avec ces corps saints. Dans des photographies scénographiées avec soin et une esthétique léchée, la Chilienne crée un théâtre photographique duquel elle fait ressortir la beauté de ce qu’on qualifie de laid ou monstrueux, car en dehors de la norme.

La Papesse, série « Tarot Trans » © Zaida Gonzales Rios Les Amoureux, série « Tarot Trans » © Zaida Gonzales Rios

Dans El Juicio Final : Tarot Trans, réalisé en 2017, Zaida Gonzáles Ríos reprend et actualise une des traditions magiques principales de l’Occident, le jeu de cartes Le Tarot. Apparu en Italie au XVe siècle, le tarot est composé de vingt-deux arcanes majeurs (de 0 à 21) qui représentent les vertus humaines et les dilemmes que tout individu doit affronter dans sa vie. Ces cartes représentent un ensemble d’enseignements qui permet à l’individu de se construire. « Ce jeu de cartes est consulté par de nombreuses personnes appartenant à toutes les couches socioculturelles. Il véhicule une riche iconographie et de nombreux symboles intéressants à contextualiser dans une représentation non normative », explique l’artiste à propos de sa série. Ainsi, la photographe a changé les règles du jeu, ou du moins les acteurs et actrices, et s’est amusée à réinventer les arcanes majeurs, déconstruisant une représentation normative. Avec un point de vue critique assumé, elle opte pour l’inclusion et la visibilisation des minorités, de la différence, ainsi que ses modes de représentation.

« La relation qui se crée entre le tarot et ces groupes de personnes, grâce au support même, doit implicitement servir à faire tomber les masques. » Zaida Gonzáles Ríos

Avec Tarot Trans, l’artiste affronte artistiquement les modèles standardisés afin de lutter contre la discrimination et la ségrégation. Les personnes transgenres, homosexuelles, migrantes, en situation de handicap, albinos ou âgées volent la vedette aux figures ennuyeuses de normativité et deviennent des icônes, des symboles plébiscités depuis plusieurs siècles. « Chaque carte a permis d’extraire un ensemble de valeurs identificatrices pour une réflexion qui se manifeste à travers des concepts tels que : la liberté, l’indépendance, le pouvoir, la création, l’autorité, la sagesse, la revendication, l’amour, la lutte, la transcendance, la victoire et la guérison. » Sous l’objectif de la photographe chilienne, les personnes invisibilisées, maltraitées et discriminées sont vues et rendues visibles. Ce travail s’inscrit dans l’actualité chilienne, où groupes minorisés s’organisent et manifestent pour que leurs droits soient respectés, pour l’inclusion sociale et pour la fin de la discrimination.

Le Bateleur, série « Tarot Trans » © Zaida Gonzales Rios

Le Jugement, série « Tarot Trans » © Zaida Gonzales Rios

Le Chariot, série « Tarot Trans » © Zaida Gonzales Rios

Ainsi, la Force est racisée, la Papesse est grosse, le Bateleur est une femme qui a quelques kilomètres au compteur, le juge est en béquilles et l’amoureux est tenté par deux hommes. Autant de représentations qui habitent notre monde, mais exclues pour des raisons d’ethnie, de sexualité, de maladie, de genre ou même d’âge… La Mort a quant à elle rendu visite à Frida Kahlo et son époux Diego Rivera, clin d’œil à cette femme artiste remarquable dans ce qui peut s’apparenter à une revisite de vanités. Entre les mains de Zaida Gonzáles Ríos, le tarot est politique, espérons maintenant que sa magie opère…

L’exposition Tarot trans de Zaida Gonzáles Ríos se déroule du 16 janvier au 10 mars 2023 et est à découvrir dans la galerie La Chambre claire, au rez-de-chaussée du bâtiment de la Présidence, à l’université Rennes 2.

Adresse : Place du recteur Henri Le Moal, CS 24307 – 35043 Rennes cedex

Horaires d’ouverture au public de la Chambre claire (fermé pendant les vacances universitaires) : Du lundi au vendredi : 9h00 -18h00

Service culturel : 02 99 14 11 47 – s-culturel@univ-rennes2.fr