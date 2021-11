LE BRETON YANN JETTAIN MÉDAILLÉ POUR SA MALETTE DE PEINTURE

Yann Jettain est artiste peintre dans les Côtes d’Armor. Il a inventé une mallette à peindre pour les voyageurs et décroche la médaille de bronze au Concours Lépine 2021.

Yann Jettain, artiste abstrait et inventeur Franco-Mauricien a présenté sa mallette à peindre pour les voyageurs au Concours Lépine 2021 qui vient tout juste de s’achever. Son envie de peindre dans des endroits insolites l’a mené à inventer une mallette spacieuse pouvant emporter tout ce qui est nécessaire pour peindre. Son sac confortable permet de la transporter aisément à vélo et à pieds. Il repart du concours Lépine avec la médaille de Bronze du Concours Lépine et des commandes d’amateurs et de professionnels plein la malette !

Pourquoi une malette ? Son envie de peindre dans des endroits insolites l’a mené à inventer une mallette spacieuse pouvant emporter tout ce qui est nécessaire pour peindre. Facile d’utilisation, la toile est fixée au chevalet pour que la peinture fraiche ne soit pas en contact avec la palette grâce au 2 cm les séparant. Elle peut aussi supporter un format allant jusqu’à 46 cm x 55 cm x 2cm. Enfin, son sac confortable permet de la transporter aisément à vélo et à pieds.

« Ce projet associe le voyage, le sport et l’art. Dans une optique de rendre plus accessible l’art, cette mallette vient répondre à un besoin important de la part des peintres qui souhaitent peindre en extérieur et ceux qui souhaitent avoir une formule tout en un. Elle permet aussi d’avoir son matériel concentré dans un espace réduit. Cette mallette a eu un échos considérable auprès des enfants, des cours de peintures et des adultes lors du Concours Lépine. Dans le but de démocratiser l’art, cette mallette peut devenir une sorte d’ordinateur de maison ou chacun, quand il le souhaite, pourra l’utiliser pour faire un tableaux. » explique Yann Jettain



Yann Jettain est à la recherche de partenaires afin de produire la malette en grande quantité mais surtout avec des matériaux français et écoresponsables.