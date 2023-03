Rencontre avec Xavier Person, directeur de Livre et Lecture en Bretagne

Rendez-vous au Piccadilly. Non le circus, mais le circum opera de Rennes. Avec Xavier Person, directeur de Livre & Lecture en Bretagne depuis février 2023, la structure qui accompagne les politiques publiques en faveur du livre et de la lecture.

Au Piccadilly, place de la mairie, à quelques notes de l’opéra de Rennes, nous faisons connaissance avec Xavier Person, un homme élancé au regard psychologique non dénué d’une fine malice. Un échange posé révèle un esprit curieux, volontaire, diplomate. Xavier Person entend cerner les enjeux propres à ce territoire breton avant d’y déployer des orientations qu’il a savamment identifiées et patiemment élaborées. Après un lustre d’existence discrète, cette structure régionale apparait destinée à écrire une nouvelle page, marquée par la promotion de collaborations étendues entre acteurs de la chaine du livre et de la lecture.

Unidivers – Xavier Person, en sus d’être écrivain et critique, vous êtes un acteur de la promotion politique du livre et la lecture. Comme une bonne biographie, commençons par le commencement, voulez-vous. La naissance a lieu dans la Vienne et le baptême (intellectuel) à Paris…

Xavier Person – Oui, en effet (sourires), je suis né en 1962 à Poitiers. Et j’y ai connu une vie heureuse dans notre maison située en face du parc de Blossac comme au collège Saint-Joseph et au lycée Victor-Hugo. Mais un désir intellectuel puissant m’a conduit à Paris afin de suivre des études de lettres modernes à Paris IV puis Jussieu. La rencontre de grands textes, notamment hugoliens, commentés par des enseignants éclairés fonde mon rapport à la littérature et à l’écriture. Mais mon baptême parisien (rires) ne dura pas…

Unidivers – Si jeune, un retour à Ithaque ?

Xavier Person – Si la littérature était désormais au centre de ma vie, je ne ressentais pas du tout l’envie d’être moi-même enseignant. Une fois ma maîtrise en poche, je réfléchissais à l’avenir quand une série de facteurs improbables m’a conduit en 1987 à prendre la direction de l’office du Livre de… Poitou-Charentes.

En fait, les recruteurs publics, qui ne savaient pas trop quoi faire de cette jeune structure, ont décidé de recruter le candidat le plus jeune et inexpérimenté. Une sorte de pari sur l’immaturité : ou bien le candidat élu invente de bonnes solutions ou bien les élus reprennent la main. L’hasardeux fut chanceux : nous avons tous appris à travailler ensemble afin d’imaginer une activité profitable au monde du livre dans le cadre d’une mise en réseau régionale. J’ai passé 11 ans à rencontrer des libraires, des éditeurs, des écrivains, des lecteurs…

Des croisements qui ont donné naissance notamment au festival Écrivains présents en partenariat avec l’Université de Poitiers. On y croisait des plumes nationales et internationales telles que Jean Echenoz, Jean-Philippe Toussaint, Pierre Michon, Patrick Deville, Manuel Vázquez Montalbán… Ce fut aussi l’installation d’un réseau régional de résidences d’écrivains. Rochefort vit la création de Balcon sur l’atlantique à la Corderie royale qui était destiné à devenir un festival itinérant de poésie. De petites maisons d’édition germaient telles que l’indépendante et libertaire Le temps qui fait…

Unidivers – Mais après 10-12 ans, une page devait se tourner…

Xavier Person – Un jour alors qu’il neigeait sur la Rochelle, François Bon [NDLR : un auteur bien connu des Vendéens] m’appelle et me propose de travailler à Montreuil afin de prendre en charge le développement du livre jeunesse dans le territoire de Saint-Denis. J’avais 36 ans, j’ai dit oui.

Je suis passé d’un territoire profond à un territoire complexe (et c’est peu dire…). Je rencontrais une population mixte et une réalité sociale difficile. Mais je crois avoir réussi à en décoder et unifier les éléments. Le Salon du livre jeunesse de Montreuil a rapidement conquis les habitants et attiré au-delà des frontières de la ville. Ma mission ayant visiblement réussi, le département de Seine-Saint-Denis m’a demandé de participer à la création du festival Hors limites où j’ai mis en place un bureau d’accompagnement à la création de résidences d’écrivains.

Unidivers – Puis du département à la région…

Xavier Person – C’est en 2006 que j’ai été nommé à la direction du service livre et lecture du Conseil régional d’Île-de-France. La nouvelle problématique s’énonçait simplement : quel angle d’action régional quand les éditeurs sont souvent nationaux ? J’ai précisément creusé des angles afin d’élaborer une politique adaptée. Durant 16 ans, Jean-Paul Huchon puis Valérie Pécresse ont validé mes perspectives.

Unidivers – Puis le magnétisme aussi bien livresque que réel exercé par notre chère Bretagne a eu raison de vous. Vous venez d’être nommé à la tête de Livre et lecture en Bretagne. Xavier Person, vous semblez être un homme d’enjeux ou, plutôt, un homme qui aime se confronter à un territoire afin de le décoder et repérer les angles les plus adaptés à la pénétration de projets au service de la lecture. Quelles sont vos premières appréciations, voire votre première vision, ainsi que vos perspectives ?

Xavier Person – Travailler à la coopération entre acteurs du livre nécessite toujours d’identifier un objet afin d’y construire puis d’y déployer un projet. Dans mon cas, cette méthode a toujours porté ses fruits. A ce stade, mais je me donne encore quelques semaines pour les affiner, mes orientations pour la Bretagne sont les suivantes :

1. Redonner une place centrale à la création littéraire. Un état des lieux est en cours qui paraîtra au mois de mai. Vous n’êtes pas sans savoir que les auteurs font partie de ceux qui se sortent mal de la période covid. Aussi l’aide aux auteurs va-t-elle être réévaluée. En parallèle, Livre et lecture va travailler à multiplier les résidences d’écrivains ;

2. Promouvoir les ateliers d’écriture. Cette implication des écrivains dans la société est tout simplement bonne pour tous, ces premiers y compris ;

3. Consolider les droits culturels. L’écrivain est susceptible d’agir avec les autres comme un catalyseur de partages. Le commentaire durant des échanges publics de ses récits qu’il génèrent la formulation par des lecteurs d’histoires personnelles en contrepont. Ce rapport dynamique et sociétal au récit mérite d’être encouragé. Une collaboration avec les bibliothèques qui émaillé le territoire me semble l’échelon pertinent ;

4. Faire résonner les enjeux sociétaux et environnementaux. Alors que l’urgence écologique traverse les acteurs de la culture, les pratiques et les recommandations évoluent. Un enjeu capital consiste à décarboner la filière et stimuler les imaginaires à se ressaisir afin de pleinement intégrer cette dimension. Oui, je pense que la littérature a là un rôle déterminant à jouer ;

5. Cibler une aide sur mesure à destination des publics empêchés. Entre illettrisme et lecture pour tous, entre multiplicité des langues et droits culturels, plusieurs interstices doivent faire l’objet d’un traitement dédié.

Numéro complémentaire, encore en phase de réflexion : la transmission des savoir-faire. J’essaie d’imaginer des espaces, à l’image de master class, où des écrivains et des éditeurs notamment viendraient transmettre de l’expérience, des enjeux, des « ficelles du métier » à de jeunes aficionados…

Unidivers – Vaste projet pour une structure de la taille de Livre et lecture en Bretagne…

Xavier Person – En effet. Mais il me semble viable dès lors que la structure Livre et lecture s’inscrit comme un carrefour interprofessionnel au service de l’émergence de projets conjoints qu’elle accompagne activement à travers une ingénierie maîtrisée. C’est précisément parce que nous ne sommes pas des producteurs qu’il s’agit de trouver le bon endroit, d’épouser la bonne position, afin de stimuler une mise en réseau proactive. Il convient de toujours s’interroger et se refonder afin d’occuper l’endroit le plus vivant et le plus en interaction. C’est ainsi que je projette Livre et lecture en Bretagne : participatif et vivant, avec des lignes de force promues étroitement entre acteurs du livre.

Unidivers – Nous voilà à la page, merci Xavier Person. Et que vive la lecture en Bretagne !

Livre et lecture en Bretagne

61 bd Villebois Mareuil

35000 Rennes

T 02 99 37 77 57