Créer un site web pour votre projet musical : 6 étapes faciles

Si vous êtes musicien, vous avez sans doute envie de partager votre travail. Aujourd’hui, le meilleur moyen de diffusion artistique est le web : grâce à un réseau sans limites, vous pouvez faire écouter vos productions à n’importe qui dans le monde.

La première étape est ici : vous devez d’abord être en possession d’un support pour vous faire connaître. Le mieux est de créer un site internet, ce qui est aujourd’hui très facile avec un spécialiste comme Wix qui guide même les plus novices souhaitant concevoir leur site web personnalisé. Avec des outils permettant de maitriser un grand nombre de paramètres, vous aurez la possibilité de vous lancer sans souci dans cette aventure.

Voici les 6 étapes vous devrez suivre pour créer ce site web qui accompagnera votre projet musical :

Définissez votre projet : pourquoi créer un site ?

Avant même de lancer le processus de création de votre site web, vous devez répondre à cette question : pourquoi souhaitez-vous créer un site ? Répondre à cette interrogation va vous amener à faire un pas en avant dans le lancement de votre projet. Presque philosophique, cette réflexion vous permet de prendre conscience du pourquoi vous jouez de la musique, pourquoi vous souhaitez la partager et quel message vous souhaitez transmettre à votre public.

Choisissez l’interface et l’identité visuelle qui vous correspond : le style de votre site web

Pour réussir votre projet, vous devez définir une certaine identité visuelle, un certain style. Votre site web doit ressembler à votre musique : que vous soyez rock, classique, pop ou électro, votre plateforme web sera forcément différente. Couleurs, ambiance, police d’écriture, illustrations et photos, agencement des blocs… Toute l’identité visuelle devra répondre à votre exigence de musicien. Comme cela a été évoqué dans la partie précédente, le « pourquoi » vous cherchez à faire de la musique et le « quel message transmettre » vous aideront à créer cet univers qui sera le vôtre. En tant que musicien, il ne faut pas hésiter à aller jusqu’au bout de ses intentions, quitte à sortir du cadre : c’est votre art et votre sensibilité que vous devez mettre en avant.

Donnez les infos pour qu’on vous connaisse mieux : faire sa biographie

Le public est toujours friand d’éléments biographiques pour savoir qui se cache derrière une musique. Parcours, anecdotes, rapport à la musique, voyages, inspirations, expérimentations, rendez-vous musicaux favoris… Indiquez dans une courte biographie ce qui vous pousse à jouer ce type de musique et comment votre vie s’articule avec cet art. Pour bien réussir cette partie, il est nécessaire de posséder une écriture irréprochable : le musicien ne doit pas négliger ce type de détail, car le public attend de lui qu’il maîtrise parfaitement la langue qu’il utilise.

Créez une galerie de photos et vidéos : montrer son potentiel

Cette étape doit être réalisée avec soin : la galerie est votre meilleure alliée, car vous allez partager les plus grands moments de votre carrière musicale (concerts, compositions, spectacles). Si vous n’avez jamais été sur scène, ce n’est pas grave : proposez des vidéos de vous en train de composer ou de vous entrainer seul. Le but est de vous montrer en tant que musicien et de faire partager votre travail via des vidéos. Ainsi, les lecteurs se rendant sur votre site web pourront écouter vos chansons et chercher à en savoir plus sur vous.

De la même façon, votre site web doit pouvoir montrer en un clic quelles sont vos réalisations visibles sur d’autres plateformes spécialisées en musique : faites apparaître des liens pour acheter votre dernier album ou suivre vos clips ou dernières chansons qui sont sur Spotify, Youtube ou Deezer, par exemple.

Entretenez des pages de réseaux sociaux dédiées : partager et diffuser son travail

Dans le même registre que la partie précédente mais en dehors de votre site web, vous devez développer des comptes de réseaux sociaux dédiés à votre travail musical. Ainsi, ces pages renvoient à votre site web pour vous assurer du trafic. Le site web doit aussi mentionner vos réseaux sociaux pour créer une relation entre toutes ces pages que vous devez tenir à jour.En effet, postez régulièrement des contenus pour que votre public suive vos actualités et votre évolution.

Indiquez vos dates de concert : mettre à jour son agenda

Cette partie est très importante et doit aussi être visible et accessible facilement, car le public doit savoir où il peut vous trouver et quand. Cela vous permet aussi de montrer votre dynamisme et votre activité. Le rapport avec le public est très déterminant en matière de musique donc si vous participez à un festival, partagez l’affiche de ce dernier. Si vous n’avez aucun concert de prévu, vous pouvez indiquer une date de sortie d’album ou de chanson. Créer un agenda permet à la fois de susciter un rendez-vous auprès du public et de vous mettre un objectif avec une date à respecter.

Créer un site web n’a jamais été aussi facile qu’en 2022. Pour le musicien que vous êtes ou souhaitez devenir, vous savez désormais que la présence d’un site internet est incontournable pour réussir à diffuser son travail musical. En suivant les étapes indiquées dans cet article, vous parviendrez à vous faire connaître. Mais la clé de la réussite reposera autant sur votre capacité à créer un bon site web que sur votre rigueur : vous devrez vous montrer assidu, inventif et dynamique. Ensuite, tout le monde aura envie de suivre vos aventures musicales !