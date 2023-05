Wikimedia décerne le label Culture libre niveau or aux Champs libres de Rennes

«La labellisation des Champs Libres récompense et reconnaît une démarche exceptionnelle et pérenne de positionnement des publics en ligne au centre des démarches numériques et missions générales de l’institution ». Xavier CAILLEAU, Chargé de mission partenariats WIKIMEDIA FRANCE

Le label, décerné par Wikimédia France, récompense et identifie les institutions culturelles qui s’investissent dans la promotion d’un numérique libre et accessible à tous. Il salue les démarches d’ouverture et de mise à disposition gratuite et sans restriction des ressources et des contenus (collections patrimoniales, images numérisées, archives photographies, etc.).

En attribuant le plus haut niveau de ce prix aux Champs Libres, Wikimédia France reconnait la démarche engagée par l’établissement depuis des années, avec l’ouverture des données et contenus culturels et leur appropriation par le plus grand nombre. Les Champs Libres entendent ainsi proposer une offre culturelle ouverte à toutes et à tous pour un monde soutenable, qui donne envie d’apprendre et de comprendre.

Seuls deux établissements culturels en France, sur 19 candidatures, accèdent au niveau Or : Les Champs Libres à Rennes et le Musée archéologique Saint-Raymond à Toulouse.

Parmi les actions déterminantes conduites par les Champs Libres ayant conduit à l’obtention de ce label :

• Le portail des collections du Musée de Bretagne : en 2017, le Musée de Bretagne ouvre un portail en ligne, qui regroupe les collections du Musée de Bretagne et de l’Écomusée de la Bintinais. Avec ces collections en partage, plus de 300 000 objets et documents sont en libre accès sur internet.

• La numérisation et diffusion du fonds patrimonial de la Bibliothèque des Champs Libres, avec 40 000 items en ligne portant la mention marque du domaine public

• L’accueil d’un wikimédien en résidence au Musée de Bretagne pendant un an (de septembre 2022 à septembre 2023).

• Les nombreuses actions de sensibilisation et de formation réalisées par les agents des Champs Libres.

Plus d’informations, consulter :

– la page dédiée sur le site des Champs Libres – le site wikimédia France