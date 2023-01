Rennes. Le West Coast Swing, une danse joyeusement déjantée

L’association rennaise Breizh Coast Swing est née en juin 2022. Le but : promouvoir et faire connaitre le West Coast Swing, une version dérivée de la danse swing, appelée « Lindy », des années 50. Swing plus actuel et plus vif, le West Coast Swing mériterait d’être plus connu. Pour ce faire, l’association prône un swing dynamique, multiculturel et inclusif.

Le West coast, comme le swing dont il est dérivé, est une danse de duo avec des pas propres à cette danse. L’un des danseurs mène et dirige l’autre qui suit. Très vite, Hélène Bury et Fanny Desert, deux des trois professeures de danse de l’association, précisent utiliser les termes de « leader » et « follower » au sein de leurs cours pour éviter les confusions et stéréotypes encore trop courants dans le monde de la danse. Ici, les danseurs s’inscrivent dans une des deux catégories et ce rôle est respecté. « Si on manque de follower, on ne va pas demander à la seule fille, inscrite en leader, de faire la follower, on respecte les rôles », explique Hélène. Dans ces situations, les groupes de niveaux sont susceptibles d’être mélangés, ce qui permet à tous de s’enrichir en côtoyant d’autres danseurs.

Débutants comme confirmés, les leaders et followers viennent aux cours, comme ils le souhaitent. Pas de costumes, de tutu ou chaussons donc, mais des habits dans lesquels on se sent bien. Seuls éléments conseillés : dans les niveaux confirmés, des chaussures qui glissent bien. Si c’est une danse en duo, le West Coast Swing est aussi une danse personnelle sur beaucoup d’aspects : on danse dans les vêtements que l’on aime et on peut mettre dans cette danse une personnalité, une sensibilité propre.

Si Hélène est tombée sous le charme de cette pratique avec une vidéo de Jordan et Tatiana deux swinguer mondialement célèbres, c’est la mixité possible de style et la souplesse d’interprétation qui a quant à elle séduit Fanny, qui a pratiqué beaucoup de danse avant de trouver sa passion. La personnalité de la danse s’exprime dans la musique. « On se moule dans la musique. Je dis souvent qu’en West Coast Swing, on danse à trois : les deux partenaires et la musique », déclare Fanny. Les pas de swing vont être dansés dans un style hip hop quand la musique est plus rapide ou plus liée, et seront plus classiques quand la musique est plus calme. Ainsi, à chaque danseur son swing, chaque professeur sa façon d’aborder sa danse.

Les professeures Fanny Desert et Helene Bury

Les élèves ne doivent également pas avoir peur de ne pas avoir le « sens du rythme » ou de musicalité particulière, ces derniers points sont travaillés au cours de l’année, avec des exercices musicaux et rythmiques. « Le rythme vient en pratiquant, en allant à des soirées, peu de gens l’ont d’emblée… D’ailleurs, si on demandait aux débutants de l’avoir avant de s’inscrire, on n’aurait personne à nos cours », s’amuse Hélène Bury.

La tranche d’âge des élèves est très large dans les cours, des mineurs comme des retraités, avec tout de même une majorité d’étudiants. Depuis quelques années, la fréquentation et les motivations des cours de danse ont changé. Si des couples peuvent encore s’y former, on y vient désormais plus pour se faire des amis, rencontrer de nouvelles personnes, l’intérêt pour la musique et la danse, et surtout pour l’ambiance des cours et des soirées.

Les professeurs Maxence Dunnewind et Fanny Desert

Anecdote amusante confirmée par les années de pratiques : dans la catégorie étudiante, les hommes danseurs sont majoritairement informaticiens et les femmes danseuses sont majoritairement issues du milieu médico-social.

Site de Breizh Coast Swing

Facebook de Breizh Coast Swing