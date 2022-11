Week-end à Rennes. Une excursion culturelle à l’Antipode

La MJC Antipode vous invite à son Week-end à Rennes, du 18 au 20 novembre. Ce temps fort proposant concerts et animations se veut un événement de proximité où se réunir en famille ou entre amis. Un voyage à domicile dont Gaétan Naël, directeur adjoint chargé des musiques actuelles, nous détaille le programme.

La MJC Antipode vous ouvre grand ses portes du 18 au 20 novembre pour Week-end à Rennes. Deux soirées de concerts, un ciné-concert et une exposition accessible en continu feront de l’équipement associatif la destination rêvée pour un week-end convivial et culturel. C’est la troisième édition de cette « parenthèse culturelle au mitan de l’automne », qui revient en force après deux années d’interruption pandémique.

Week-end à Rennes 2018 © Anna Uru Week-end à Rennes 2019 © Anna Uru

Lancé pour la première fois en 2018, ce temps fort se lance le défi de proposer Rennes comme destination du week-end. Étienne Daho invitait à un « Week-end à Rome », l’Antipode invite à un Week-end à Rennes. Le projet naît d’un double constat, comme nous l’explique Gaétan Naël. « Il y a cette culture de l’événement à Rennes, avec un public qui aime se retrouver sur différents temps forts, comme les festivals. À côté de ça, des gens peuvent choisir de passer des week-ends en famille ou entre amis à la mer, dans une ville de France ou une capitale d’Europe. Alors, pourquoi pas envisager de passer le week-end chez nous, dans cette ville qu’on aime, dans laquelle il se passe tellement de choses ? »

Profiter de ce qui est proche de nous, et en profiter pour inviter nos proches. « Il y a les résidents de Rennes, mais aussi toutes les personnes qu’on connaît et qu’on peut convier pour un week-end à Rennes, leur faire découvrir le dynamisme de la ville et ses propositions », continue Gaétan Naël. Et l’Antipode s’engage à faire de ce moment un week-end d’exception.

Week-end à Rennes 2019, Odezenne en concert © Magali R

Au programme de cette troisième édition, deux soirées de concerts, vendredi et samedi, et un ciné-concert le dimanche. De plus, l’exposition Capitaine Maman et ses machines, par l’illustratrice rennaise d’albums jeunesse Magali Arnal et les enfants du centre de loisirs, inaugurée le 28 octobre 2022, sera accessible en continu sur les horaires d’ouverture. « C’est l’occasion de montrer différentes composantes du projet de l’Antipode, avec des choses plus exceptionnelles que d’habitude », précise Gaétan Naël.

© Magali Arnal

Côté concerts, deux beaux plateaux sont prévus, mêlant les univers pop, rock et musique électronique. Le vendredi soir, on retrouvera la diva électro pop Fishbach, la musicienne techno Irène Dresel, le duo électro pop et trip hop Uto, et le collectif rennais Les Vagins enchantés en DJ set. Le samedi soir sera plus rock, avec notamment le quintet post-punk Squid, le groupe rock Oiseaux-Tempête, l’ensemble pop instrumentale Mermonte, le sextuor rock psyché Sir Edwards, et la DJ Wunderbar et sa sélection indie rock.

Commentant la programmation, Gaétan Naël explique : « on essaie d’avoir un lien avec notre travail de résidence à l’année ». Ainsi, Fishbach passait par l’Antipode en septembre 2022 pour une résidence de création, la formation rennaise Mermonte y a travaillé son nouvel album, Sir Edwards y passe également une semaine en novembre 2022. Tous ces artistes pourront donc faire une restitution de leur travail à l’Antipode pendant Week-end à Rennes.

« On voulait aussi des formats plus exceptionnels », ajoute Gaétan Naël. Ainsi Squid, nouvelle sensation de la scène anglaise, passera à Rennes pour un concert unique en France à cette période. Quant à la mystérieuse formation Oiseaux-Tempête, elle invite pour ce concert deux voix mythiques du rock alternatif, G.W. Sok (The Ex) et Ben Shemie (Suuns).

Le dimanche après-midi verra aussi une performance qui sort du lot. Profitant des gradins et de l’écran de cinéma qui peuvent se déployer dans la nouvelle salle de l’Antipode, Week-end à Rennes propose de conclure en famille avec un ciné-concert du film d’animation Ma Vie de courgette (Claude Barras, 2016). Chose assez rare dans les ciné-concerts, c’est la musicienne qui a composé la bande originale du film, la Suisse Sophie Hunger, qui présentera ce spectacle à la croisée des arts visuels, narratifs et sonores. Pour cette initiative, l’Antipode s’associe aux Tombées de la nuit ainsi qu’à Dimanche à Rennes, car, comme le rappelle Gaétan Naël, « le principe de ce week-end, c’est aussi comment on crée du collectif ».

© Anna Uru

