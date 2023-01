Wattpad ou la lecture numérique communautaire : une expérience plurielle

Avec l’ère du numérique, un nouveau type de littérature a vu le jour, la littérature numérique. Dans ce cadre s’est développée une plateforme qui est vite devenu populaire. Fondée en décembre 2006 par les canadiens Allen Lau et Ivan Yuen, la plateforme de publication Wattpad propose à ses utilisateurs des récits amateurs en tout genre : fanfiction, romance, poésie, littérature Young et New adult, fantasy… Aujourd’hui Wattpad recense près de 90 millions d’utilisateurs à travers le monde.

À partir de la fin des années 1960, l’homme entre dans une nouvelle ère, celle du numérique. De ce point de départ, l’évolution technologique n’a été qu’exponentielle et les révolutions s’enchaînent et se multiplient au fil des années. Le web est devenu « un cyberespace planétaire » (Stéphane Vial, L’Être et l’Écran). Dans ce contexte, les habitudes humaines ont aussi évolué. D’un simple clic, il est aujourd’hui possible de communiquer avec n’importe qui, n’importe où sur Terre.

Les réseaux sociaux ont été un outil primordial dans cet essor. Ce qui n’était pas accessible l’est devenu avec l’essor du numérique. Dans cette révolution, les utilisateurs se sont vus donner l’opportunité de pouvoir écrire mais aussi de pouvoir le partager. La publication d’écrit, qui était jusque-là grandement contrôlé et un espace fermé, est devenue une porte ouverte pour tous ceux qui possédaient un appareil numérique et une connexion internet. De là, un nouveau type de littérature vit le jour, la littérature numérique. En 2006 naissait Wattpad.

Wattpad, une plateforme de lecture

« Wattpad connecte une communauté mondiale de millions de lecteurs et d’écrivains grâce à la puissance des histoires. » Voici la méta-description proposée par la plateforme. Le terme de « lecteurs » est mentionné avant « écrivains ». Wattpad rappelle qu’avant d’être une plateforme d’écriture, c’est surtout une plateforme de lecture, d’une lecture communautaire. Dans ce sens, le site internet est toujours en recherche d’amélioration de leur interface pour une meilleure lecture, plus instinctive, plus fluide. Sur Wattpad, les lecteurs sont dans une recherche passive, l’algorithme leur fait des recommandations selon les goûts et les habitudes de consommation de leur utilisateur. Les catégories sont délimitées et définissent, de nouveau selon les lecteurs, ce qui est populaire et qui le devient au fil du temps. La plateforme évolue avec ses utilisateurs et tente toujours de se réinventer pour ne pas être en retard avec une génération qui évolue constamment et à une vitesse considérable. Ce qui est mis en avant change aussi selon les tendances, la plateforme étudie de très près le comportement de ceux qui lisent sur le site et tente de proposer aux lecteurs ce qui pourrait leur plaire. Plus une fiction est populaire (selon le nombre de vues, d’interaction avec un système de vote, de commentaires), plus elle sera recommandée à d’autres lecteurs. Ils en sont les premiers acteurs, en choisissant les écrits qui deviendront populaires, tout autant que les destinataires, public ciblé par le site.

La communauté Wattpad

Wattpad est aussi définie comme une plateforme qui « connecte une communauté mondiale ». Dans sa création même, la plateforme a toujours été dans l’idée de connexion, de lier des lecteurs ensemble, des communautés de lecteurs. Si les communautés littéraires désignent principalement, les communautés de fans de livres, comme les potterhead, pour la Saga Harry Potter, les communautés sur Wattpad peuvent être aussi centralisées autour d’une fiction en particulier. L’interface du site permet aux lecteurs de pouvoir se retrouver, de discuter entre eux mais aussi avec les auteurs, dans le but de renforcer la communauté Wattpad et non pas de créer une scission auteur-lecteur, avec l’écrit seul comme lien.

Les auteurs sortent souvent de la narration pure et ont plusieurs manières de pouvoir discuter avec les lecteurs. Les auteurs peuvent créer un livre nommé le « rant book » (livre de plaintes) pour parler de leur vie personnelle et des difficultés rencontrées dans leur quotidien. Dans leur fiction, les auteurs peuvent aussi utiliser la mention de « Notes d’auteur » (NDA) en fin de chapitres, où ils s’adressent directement à leurs lecteurs, à leur communauté sur des sujets plus reliés à l’histoire (son avancée, les personnages, les ressentis, les réactions, voire même une partie de leur vie personnelle qui s’étend en NDA sur plusieurs chapitres, comme l’arrivée des examens, les vacances, etc.). La rubrique « conversations » sur le profil de l’auteur, permet aussi aux lecteurs de pouvoir interagir avec l’auteur directement, pour lui poser des questions, lui faire des compliments…

Ces petites interactions créent une relation para-sociale avec les utilisateurs. Cette sensation de proximité permet un lien entre auteur et lecteur. Le chapitre publié devient aussi un espace d’échange entre les deux. Le mécanisme des commentaires renforce cet espace d’échange avec une discussion possible avec l’auteur mais aussi entre lecteurs. Au départ, cette fonctionnalité se trouvait seulement en fin de chapitre (comme pour les articles de blog, de journalisme et de médias en général) mais elle s’est aussi développée pour permettre de poster des commentaires tout au long de la lecture, en incluant des commentaires en fin de paragraphe. Cette possibilité donne l’impression d’une lecture de groupe, d’un club littéraire, où chacun peut donner son avis dans un espace dédié, séparé de l’histoire mais relié par un bouton.

Une nouvelle génération de lecteurs

« Wattpad a démocratisé la narration pour une nouvelle vague d’écrivains de la génération Z et de leurs fans. » La plateforme cible une génération en particulier, la génération Z, « (1997-2010). Son fait d’armes principal serait sa “digital nativité”, : elle est née au milieu des ordinateurs, des tablettes et des téléphones, serait donc bilingue français-numérique […] . » La génération Z est celle qui dès le départ est née avec la technologie numérique et dont les habitudes ont été grandement influencées par ce facteur. Si la génération l’est, la littérature suit aussi, reliée à l’histoire humaine et sociale de son auteur et de ses lecteurs.

La littérature numérique semble plus directe, plus orale dans sa construction et se veut fluide dans sa lecture. C’est une littérature hachée dans sa prose, avec des paragraphes courts et concis (ce qui permet de créer des réactions et de multiplier les commentaires, là où un long paragraphe perdrait l’utilisateur qui ne saurait quel commentaire écrire à la fin). Les fictions mises en avant sont aussi ciblées pour la génération, sous le nom parapluie de « Young Adult » avec des héros adolescents ou jeunes adultes.

Si les maisons d’édition passent par la plateforme pour cueillir des auteurs et leurs ouvrages qui sera ensuite publiés aux formats papier, de manière plus traditionnelle et qui se veut plus professionnelle qu’une publication sur une plateforme numérique, Wattpad a préféré ne pas suivre ce chemin. Depuis 2017, l’option « histoires payantes » (paid stories) est disponible sur la plateforme. Cette option permet aux auteurs qui le souhaitent de rendre leur fiction. Selon la plateforme, cette option donnerait « la possibilité aux lecteurs de montrer leur soutien aux écrivains qu’ils aiment. » Toujours dans cette optique de créer et connecter une communauté, Wattpad a préféré mettre en avant le soutien des lecteurs envers leurs auteurs, via cette fonctionnalité.

La littérature numérique permet d’aller plus loin que la lecture simple. Le but du web est de créer un relais d’informations important et quasi instantané pour les utilisateurs et finalement entre utilisateurs. La plateforme Wattpad tente de tirer l’avantage du numérique et le combine à la littérature, ce qui semble, aux premiers abords, contraire. Ce mélange étrange donne alors naissance à un tout nouveau type littéraire – si ce n’est un tout nouveau mouvement littéraire – qu’est la littérature numérique. Si cette multiplication d’informations peut parasiter la lecture, les nouvelles habitudes prises par les générations qui ont grandi avec le numérique permettent au contraire de renchérir la lecture avec plus d’informations, de contenus, d’interaction. Il n’est plus simplement question de lecture, mais d’expérience de lecture, une expérience plurielle.