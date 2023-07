En Aperçu. Les Wacky Jugs prennent la tangente avec Dirty Bizness

Dans cet aperçu, découvrez un morceau sélectionné dans l’actualité musicale de ces dernières semaines. Aujourd’hui, focus sur les Wacky Jugs et leur nouveau morceau « Dirty Bizness », sorti vendredi 7 juillet 2023.

Le groupe The Wacky Jugs a été créé il y a 13 ans, sous l’impulsion de l’artiste franco-britannique Jack Titley. Depuis l’adolescence, ce dernier nourrit une passion pour le blues et les autres musiques populaires américaines, notamment le bluegrass auquel il fut formé par son père Bill, multi-instrumentiste anglais. Un bagage culturel et musical qui l’amène à créer plusieurs formations, dont la première Jack Danielle’s String Band fondée en 2000 avec sa sœur Danielle. Dans certains de ces ensembles, il collabore régulièrement avec le contrebassiste Jonathan Caserta, qui partage avec lui son amour des musiques rurales américaines.

Puis vient sa rencontre en 2010 avec l’harmoniciste Gurvan Leray dont il découvre l’étendue du talent lors d’une jam session. Cet évènement lui donne alors l’idée de monter avec lui et Jonathan un « jug band », type de groupe né pendant les années 20 dans le Sud des Etats-Unis et popularisé entre autres par le Memphis Jug Band. C’est donc sur cette base qu’il ébauche la première mouture d’une nouvelle formation nommée The Wacky Jugs (en anglais, les « cruches farfelues »).

Photo: Robert Stephenson.

Tout d’abord, le trio sort deux premiers albums autoproduits, dont un en hommage à Leadbelly. Au fil du temps, l’effectif s’agrandit avec l’arrivée en 2015 de Rowen Berrou à la batterie, puis un peu plus tard de Joseph Detailleur à l’accordéon. Tout d’abord cantonné à un milieu underground, le quintette obtient une plus grande visibilité suite au succès rencontré par son troisième album Wired, Wild And Wicked, sorti en 2020. Très vite, les Wacky Jugs multiplient les passages sur scène et remportent l’année suivante le tremplin blues du festival Les Rendez-Vous de l’Erdre. Une période qui voit le départ de Joseph Detailleur, remplacé au pied levé par Pascal Cuff.

L’année 2022 est quant à elle celle du tournant : leur victoire au tremplin France Blues leur permet de représenter la France à l’International Blues Challenge de Memphis, dont ils remportent le premier prix parmi près de 300 ensembles internationaux. Une première pour un groupe européen, français de surcroît, dans l’histoire de ce concours éminent.

Photo: Luc Naville.

Forts de cette distinction et prolongeant leur tournée actuelle, les Wacky Jugs nous présentent aujourd’hui un nouveau titre intitulé « Dirty Bizness », dont le clip est sorti hier vendredi 7 juillet 2023.

Partis à leurs débuts de l’esthétique « jug band music », les Wacky Jugs ont progressivement découvert un potentiel plus large en explorant d’autres styles associés au blues rural des années 20 et 30. De même, ils ont aussi pris un malin plaisir à fusionner différentes sonorités et styles dérivés de cette même racine musicale, dans un but affiché d’en « casser les codes ». Sur le plan esthétique, « Dirty Bizness » illustre parfaitement cette formule qui fait la singularité du groupe. En premier lieu, le morceau s’appuie ainsi sur des schémas harmoniques et mélodiques se référant à leur ancrage dans l’expressivité blues. Un héritage qui se reflète aussi dans les interventions plaintives et enflammées de Gurvan à l’harmonica électrifié, situé dans cette même tradition.

Photo: Gérard Gouyou.

En parallèle, le quintette manie aussi d’autres influences tirées elles aussi du même terreau musical, faisant cohabiter sonorités électriques et acoustiques. Ainsi, la vocalité de Jack Titley s’émaille parfois de mélismes et de voix de tête évoquant davantage le gospel et la soul, tandis que sa mandoline électrique semble souligner à la fois son inspiration du bluegrass et un certain penchant pour le rock’n’roll. Par ailleurs, les accords et mélodies d’accordéon de Pascal Cuff viennent apporter un timbre plus atypique, conférant une teinte assez proche du zydeco et de la musique cajun. Le tout sous la frappe énergique et galopante de la batterie de Rowen Berrou, également marquée par quelques belles ruptures et évolutions rythmiques.

Photo: Luc Naville.

Cette parenté avec le blues rural se révèle aussi, dans une certaine mesure, via la plainte au centre de « Dirty Bizness ». De fait, ses paroles écrites par Jack Titley expriment une « réflexion » émue face à l’urbanisation grandissante du territoire breton, menaçant la beauté de ses paysages dont elle nous éloigne au passage. Une mutation à laquelle l’artiste a été lui-même confronté, jusqu’à voir son quotidien bouleversé par l’installation d’une quatre voies à quelques kilomètres de sa maison, près de Glomel. Cette sorte de cri du coeur est ici mis en images par un clip réalisé par Paul Le Galle et Pierre-Alain La Rocade, dans lequel Jack Titley se met lui-même en scène avec ses acolytes des Wacky Jugs. Il s’articule alors presque comme un véritable périple, un « road trip » mené en Centre Bretagne, à la recherche des précieux moments de respiration, offerts par des espaces naturels et maritimes encore laissés à l’état sauvage.

Malgré ce fatalisme et cette mélancolie sous-jacente au propos, l’ensemble est donc aussi porteur d’un sentiment d’urgence et d’une ardeur débordante, liés à l’acte de se distancer enfin du fracas de la ville. De même, la dernière partie du clip s’éclaire également d’une lueur d’espoir : elle retranscrit de beaux moments de chaleur humaine, de partage et de liesse à la faveur d’un repas accueillant et d’une jam session inspirée entre amis.

Photo: Fred Delforge.

En définitive, ce nouveau morceau des Wacky Jugs nous transporte et nous conquiert, tant il dégage un enthousiasme et une fougue aussi communicative que revigorante. Ce faisant, le quintette y suit sa démarche avec brio, revisitant à sa manière les styles du blues avec une verve réjouissante. Un titre qui semble aussi préfigurer un nouveau départ: en effet, Jack Titley ambitionne de lancer un nouveau projet pour le quintette, sous une nouvelle identité artistique. En attendant de découvrir cette future proposition musicale, nous pourrons toujours profiter des prochains concerts du groupe, qui devrait continuer de défendre son répertoire actuel sur les scènes et festivals de France (et au-delà?), pour les quelques années à venir…

Clip « Dirty Bizness » sorti le 7 juillet 2023.

Réalisé par Paul Le Galle & Pierre-Alain La Rocade

Production : La Criée

Avec le soutien du Centre National de la Musique, de la Drac de Bretagne et de la Région Bretagne.

La tournée des Wacky Jugs se poursuit et fera plusieurs arrêts dans l’Ouest :

Le 14 juillet au festival des Vieilles Charrues de Carhaix (29)

Le 20 juillet aux Jeudis de Guéméné (56)

Le 22 juillet à La Grange Vadrouille de Plestin Les Grèves (22)

Le 9 août aux Mercredis musicaux de Quimperlé (29)

Le 10 août au Café de l’Ancre de Loperhet (29)

Le 13 octobre au Petit Echo de la Mode de Chatelaudren (22)