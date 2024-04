Chaque mois, Unidivers vous dévoile une sélection de sorties et d’événements qui marquent l’actualité musicale des semaines passées et celles à venir. Au programme : un ou deux albums ou EPs, un livre et un concert. Sélection que Pierre Kergus présente dans les lignes qui suivent.

Nous arrivons au terme du mois d’avril, dont l’actualité musicale a été aussi riche que pour ses prédécesseurs. Parmi les albums sortis à cette période, nous avons ainsi pris acte du retour très attendu des Black Keys, avec leur nouvel album Ohio Players dévoilé le 5 avril. Plus proche de nous, la date du 19 avril voyait la sortie de Seul, le dernier EP de Voyou que ce dernier devrait nous présenter le 17 mai 2024 à Rennes, à l’occasion du festival Les Embellies (voir l’article dans Unidivers).

En attendant les surprises que nous vous réserverons le mois prochain, voici une sélection de quelques sorties récentes, ainsi qu’un concert à venir très prochainement dans notre région. A retrouver sans attendre dans les liens ci-dessous…