Vortex la nouvelle série à voyager dans le temps

La série Vortex, sortie en janvier 2023 est à de nombreux égards une performance technique et cinématographique impressionnante. Basant leurs travaux sur une idée de l’écrivain à succès Franck Thilliez, les scénaristes Camille Couasse et Sarah Farkas ont écrit et conçu la série Vortex, épaulées techniquement par le réalisateur Slimane-Baptiste Berhoun. Avec un studio 3D immense réalisé pour l’occasion et dilemmes moraux et personnels déchirants au menu, la série tournée en Bretagne est parfaitement équilibrée. Retour cette mini-série remarquable à découvrir et redécouvrir à l’infini.

Ludovic (2025) et Mélanie (1998)

1998… Brest. Comme à son habitude, Mélanie part aux premières heures du jour faire un jogging matinal. Elle embrasse une ultime fois son mari Ludovic et son bébé Juliette. Elle ne rentrera jamais. Quelques heures plus tard, elle est retrouvée morte en bas de la falaise au-dessus de laquelle elle avait l’habitude de courir. Tout pousse à croire à la thèse de l’accident. L’affaire est classée.

2025… Toujours Brest. Ludovic a vieilli et la société s’est modernisée. Les scènes de crimes sont désormais reconstituées en réalité virtuelle. Un jour, Ludovic, policier, travaille sur une scène de crime où une jeune femme a perdu la vie, à quelques mètres à peine de l’endroit où Mélanie a perdu la sienne. Les deux scènes à 27 ans d’écart se télescopent et un hologramme de Mélanie apparaît. Une faille temporelle s’est créé et Ludovic s’aperçoit excité qu’il peut lui parler et va la prévenir : Dans 11 jours, elle va mourir. Le compte à rebours pour sauver Mélanie commence, mais il apparaît rapidement que ce sauvetage ne sera pas sans conséquence. Toute la vie actuelle de Ludovic est en effet basée sur cet événement tragique.

Malgré la complexité de son histoire qui jongle éternellement entre deux temporalités et histoires différentes intimement liées, la petite série, avec ses six épisodes de 50 minutes, se révèle être d’une remarquable efficacité. Quand elle se clôt, toutes les questions soulevées ont trouvé réponse et le spectateur ne s’est pas perdu en route, tenu en haleine par une trame narrative qu’on devine plus terrible et complexe à travers les épisodes. Pour sauver Mélanie, l’amour de sa vie et la mère de son bébé, Ludovic va devoir faire des choix cornéliens entre présent et passé. Sans jamais tomber dans le pathos et dans le sentimentalisme, Vortex émeut dans sa tendance à effleurer certains sujets en soulevant des questions. Comme celle, terrible, qui survient : doit-on toujours sauver un être cher peu importe le prix ?

Mélanie et Juliette (1998)

Ludovic et Juliette (2025)

Dans cette lancée introspective, la série interroge la place et le rôle que tiennent les drames, deuils et expériences négatives, dans la construction de l’individu. Si ces épreuves sont terribles et parfois encore douloureuses, elles nous ont construites et voyager dans le temps pour les faire disparaître n’apparaît ici pas forcément judicieux. Sans elles, on ne se connaît pas. Nous ne sommes plus les mêmes. La série montre ainsi parfaitement l’effet papillon, effet selon lequel d’un petit événement anodin (comme le battement d’aile d’un papillon) naît une myriade d’autres événements tous liés entre eux et à l’événement primaire, créant un arbre de probabilité à multiples facteurs et inconnus. Enlever une branche modifie donc l’arbre dans son ensemble et crée une nouvelle myriade de possibilités. Aussi terrible qu’est cette idée, on comprend vite que Ludovic, Parvana et leur fils Sam sont parce que Mélanie n’a pas vécu.

Famille de Ludovic en 2025 avec (gauche à droite) Parvana et Sam, Juliette et Ludovic

Le jeu de funambules des deux personnages Ludovic et Mélanie à la découverte de cet effet sur leurs actes, rend la série encore plus haletante, d’autant plus qu’il apparaît rapidement que la mort de Mélanie n’est pas si claire que ça. Comme aux échecs, en un minimum de coups car tous sont coûteux, ils vont tenter de découvrir ce qu’il s’est passé ce matin-là sur la falaise afin de l’empêcher.

Pour matérialiser ce vortex temporel où le Ludovic de 2025 discute et échafaude des rêves de survie avec Mélanie de 1998, la série a également mobilisé toute une équipe d’ingénieurs et techniciens numériques. Contrairement à ce que la série pourrait laisser penser, la majorité des scènes ont été filmées en studio. La particularité de ce studio réside dans le fait d’être une reconstitution en salle de la plage de Corsen à Plouarzel, sur laquelle se passent ces scènes de vortex : l’équipe a fait venir la plage à eux. En effet, l’équipe a reconstitué la plage phare de la série à l’aide d’un gigantesque écran LED (15x6mètres), d’une dizaine de tonnes de sable et de faux rochers, répliques de vrais rochers bretons. Des milliers d’images de la plage bretonne ou des vidéos de la mer qui roule furent projetées sur l’écran devant lequel les acteurs jouaient en pleine immersion loin des fonds verts habituels du cinéma. L’équipe a d’ailleurs développé sur ce principe un jeu vidéo d’enquête en réalité virtuelle.

La série réunit également un casting solide qui ajoute de la crédibilité à l’histoire avec comme acteurs principaux Camille Claris (Mélanie), Tomer Sisley (Ludovic), Zineb Triki (Parvana) et Anais Parello (Juliette). Dans l’équipe policière on retrouve Eric Pucheu (Nathan) et, avec un faible particulier, Juliette Plumecocq-Mech (Agathe) qui fait beaucoup rire sans jamais esquisser le moindre sourire.

Vortex est une série techniquement et philosophiquement très intelligente et bien menée. Avec un synopsis pourtant compliqué, l’équipe et les scènaristes Camille Couasse et Sarah Farkas ont su très bien penser le déroulement des événement sans se laisser dépasser et perdre son spectateur. Si le spectateur à l’œil exercé aux séries du réalisateur Slimane-Baptiste Berhoun il remarquera également les discrètes signatures et jeux du cinéaste qui sont toujours amusantes à retrouver, comme lorsqu’un certain délinquant nommée Marvin apparaît devant Mélanie accompagné de son avocat dans le rôle de qui on reconnait le réalisateur…

Francetv pour en savoir plus sur la série!