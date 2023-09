Volker Ullrich, 8 jours en mai, l’effondrement du IIIe Reich

Dans 8 jours en mai, l’effondrement du IIIe Reich, paru aux éditions Passés / Composés en mars 2023, Volker Ullrich retrace la semaine apocalyptique qui succède au suicide d’Hitler.

La Seconde Guerre Mondiale continue d’interroger, de fasciner à l’heure où les derniers acteurs finissent de s’éteindre et ou le Monde redécouvre, après 70 ans de paix relative, que la haine et la violence rôdent à nos portes et que les cartes des alliances passées ont été rebattues dans l’attente d’une hypothétique résolution dialectique dont l’Histoire a le secret. Tous les médias possibles ont été utilisés pour représenter ou parler de ce conflit, tous les avis les plus opposés ont été rendus, du panégyrique ad nauseam au négationnisme le plus malhonnête.

Le journaliste au Die Zeit, hebdomadaire libéral de gauche, et historien Volker Ullrich est l’auteur de différents ouvrages consacrés à Napoléon, Bismarck, la République de Weimar et surtout cette période, qu’il analyse sans répit. Auteur d’une magistrale biographie d’Hitler ou d’un percutant article consacré aux « complices volontaires » de ce dernier, il consacre dans son dernier ouvrage une analyse d’une grande érudition aux huit derniers jours du Reich. Elle débute au suicide du Führer, le 30 avril 1945, dans son bunker dont on se remémorera l’époustouflante interprétation de Bruno Ganz dans La Chute, superbe film dérangeant par sa perception « humaine » d’un des plus grands criminels. Qu’est-ce que huit jours dans l’Histoire humaine, huit jours que l’on peut bien sûr imaginer d’une violence sans fond ? Des Marches de la mort aux épidémies de suicide des populations de l’Est, en passant par des combats désespérés menés par des idiots et des fanatiques.

Volker Ullrich réussit l’exploit, par son récit encyclopédique, jour par jour, à recenser pratiquement tout le conflit et les acteurs de la tragédie. Là où réside la maîtrise de son sujet c’est dans son analyse qui fait surgir l’espoir, au fond du trou, d’une Allemagne qui se reconstruit sur ses ruines. Les Alliés avancent leurs pions en fonction de leurs idéologies bien opposées. Les Russes amènent les rescapés des purges staliniennes du KPD (Kommunistische Partei Deutschlands) réfugiés à Moscou dans leurs fourgons pour assurer la reprise en main économique des forces politiques de leur secteur, n’hésitant pas à utiliser les sociaux-démocrates et les bourgeois conservateurs pour cette gestion. Rapidement, les Américains remettent en selle Konrad Adenauer, futur premier Chancelier de la RFA et tenant de la CDU. Le 6 Mai 1945, Kurt Schumacher convoque à Hanovre une réunion de refondation du SPD tandis qu’Helmut Schmidt, autre futur Chancelier et tenant du même parti, suit des cours de sciences politiques dans un camp de prisonniers en Belgique… Tout au long de ce récit palpitant, l’auteur reste sans concession sur le troisième Reich et la responsabilité du plus grand nombre. Rien n’est épargné des derniers crimes de masse : aux magouilles d’un Albert Speer pour minimiser ses fautes, d’un Wernher von Braun qui sut se rendre utile, en passant par les déconvenues pitoyables d’un Heinrich Himmler ou encore d’un Karl Dönitz rêvant d’une solution qui les épargnerait …

Plusieurs films retracent cette période : La Chute d’Oliver Hirschbiegel, Allemagne année zéro de Roberto Rossellini ou Europa de Lars von Trier. Plus près de nous, on se souviendra de Louis-Ferdinand Céline et de ses romans d’Outre Rhin dont le dernier, Rigodon, retrace sa fuite éperdue avec Lucette et le chat Bébert pour fuir au Danemark…

8 jours en mai, l’effondrement du IIIe Reich de Volker Ullrich, traduction de Denis-Armand Canal. Éditions Passés / Composés. 352 pages. 24 €. ISBN : 979-1-0404-0027-1. Parution : 1er mars 2023.