Voitures de collection. Ces vieilles dames qui font vrombir le cœur des Bretons

La voiture de collection est populaire et les Bretons, comme beaucoup de Français, ne dérogent pas à la règle. De plus en plus attirés par la possession de l’une d’entre elles, nombreux sont ceux qui se regroupent dans un club ou une association pour partager leur passion. Pourquoi un tel engouement ? Qui sont ces collectionneurs ? Quels sont les véhicules les plus mythiques et où les admirer ? Unidivers vous dit tout.

Posséder une automobile de collection, c’est être le propriétaire d’une voiture qui a au moins 30 ans d’âge et dont la fabrication a cessé. Les Français sont des collectionneurs dans l’âme et posséder une vieille voiture des années 60, 70 et 80 est très tendance. Certains propriétaires remontent le temps et possèdent une voiture encore plus ancienne, de l’entre deux guerres, voire même un “tacot”.

La 47e édition de la Rétromobile s’est déroulée à Paris Expo Porte de Versailles du 1er au 5 février 2023. Trois pavillons ont abrité les trésors à quatre roues de 620 exposants soit 1000 véhicules sur 72 000 m² d’exposition. Environ 120 clubs y ont participé, toujours plus nombreux.

Chaque année les rassemblements de collectionneurs se multiplient un peu partout en France : balades, courses, expositions et rencontres. La Fédération Française des Véhicules d’Époque (FFVE) indiquerait que 800 000 véhicules de plus de 30 ans rouleraient dans notre pays et que leurs propriétaires seraient 230 000. En chiffres, les dépenses moyennes annuelles d’un véhicule de collection s’élèvent autour de 6000€. Les deux tiers de ces dépenses concernent l’entretien et la restauration, beaucoup de propriétaires réalisant eux-même l’entretien et les réparations ou les confiant à un ami, collectionneur également.

Parmi les dix voitures les plus collectionnées, on retrouve en tête la Citroën 2CH, modèle mythique construite pendant 42 ans entre 1948 et 1990 ; la Ford Mustang produite de 1964 à 1973 ; l’Austin Mini, une icône avec 5,3 millions d’exemplaires jusqu’en 2000 ; la Volkswagen Coccinelle, la voiture de la marque la plus vendue au monde avec plus de 21 millions d’exemplaires. Elle est considérée comme la voiture du peuple ; la Citroën Méhari, considérée comme une voiture de plein air et de plage ; la Porsche 911 voit le jour en 1964 et n’a pas cessé de faire rêver le monde depuis ; la Citroën DS, commercialisée pendant 20 ans entre 1955 et 1975 ; le Volkswagen Combi est construit dans la catégorie des camping-car ; la Triumph TR6, sa sportivité et son élégance ont fait d’elle un modèle très prisé ; l’Alpine A110 ferme le classement. La berlinette sportive fait son apparition en 1962 et remporte un grand nombre de championnats entre 1971 et 1973.

Rien qu’en Bretagne, il existe 199 associations qui regroupent ces passionnés.

L’association Les Vieilles t’autos de Ploërmel, présidée par Sylvie et Lionel Laly, a été créée en 2013. Au départ, ils n’étaient que trois passionnés et une décennie plus tard, ils sont aujourd’hui plus de 70 adhérents. Il faut dire que l’association est active et que son calendrier annuel est bien chargé. Les membres se retrouvent chaque troisième dimanche du mois sur la place du marché au centre de Ploërmel (56) depuis le 15 janvier et jusqu’au mois d’octobre, pour de belles rencontres et des échanges avec le public. Chaque année des sorties d’une journée sont planifiées en mars, avril et octobre avec pour thème la découverte du patrimoine.

En avril, l’association retrouve les amoureux des voitures anciennes des autres clubs de la région autour du salon Rétromobile de Rennes, puis participe au grand rassemblement dans le cadre de la journée nationale des véhicules d’époque. Organisé sur l’une des communes de Ploërmel communauté, ce rassemblement est ouvert à tous les collectionneurs propriétaires d’une voiture de plus de 30 ans. Avec l’été, les Vieilles t’autos rutilent. Elles sont à la braderie de Ploërmel en juillet, elles participent à la Saint-Christophe de Bignan en août puis le rythme s’accélère avec le forum des associations début septembre, la bourse d’échanges, le Montertel’auto, rassemblement festif à Montertelot (56). Sans compter l’exposition et la ballade des journées du patrimoine, la braderie de Lohéac et la fête de la Saint-Denis à Ploërmel en octobre. L’hiver ouvre une parenthèse bien que les Vieilles t’autos participent activement au Téléthon.

Laure et Frédéric Becognee sont membres de l’association Les Vieilles t’autos depuis 2019. Le couple possède une MGB gt de 1974 rouge avec laquelle il participe aux balades pique-niques et visites des musées avec l’association. « J’ai toujours aimé et possédé des voitures de collection, mais une à la fois. Ma première voiture était une Alfa Roméo Giulietta des années 60 vendue ensuite pour acquérir une Austin Healey de 1964, puis une Volvo P 1800 S avant trois voitures Triumph : La TR4, la TR3 et la Triumph Stag », liste le passioné de cabriolets et coupés sports « Ma dernière voiture de collection avant la MGB était une Mercedes 280 SL. » Caméraman de métier, Frédéric a beaucoup voyagé et était sympathisant dans de nombreux clubs sans pour autant être adhérent, à l’exception de l’Auto Moteur club auvergnat.

A contrario de Frédéric, certains collectionneurs possèdent plusieurs modèles, jusqu’à quatre ou cinq à la fois parfois qu’ils font rouler à tour de rôle.

Didier Hue a lui aussi rejoint Les Vieilles t’autos de Ploërmel. Pour le moment, il ne possède pas de vieille dame à lui, car il attend de trouver sa merveille : une Mercedes SLK, phase 2 – 55 AMG, un gros V8 avec son inédite boîte automatique à 7 rapports. Ancien mécanicien automobile de courses, il restaure et répare les voitures de collection des copains. Parmi les voitures qu’il a restaurée : une 2 chevaux des années 60, une Mustang de 1966 avec toute la mécanique à refaire (l’embrayage, le démarreur, le volant moteur, la ligne d’échappement, la boîte de vitesses, les roulements de pont et le carburateur) et une Porsche 356 de 1955, entièrement démontée à refaire à neuf.

Concernant la peinture, Didier essaye le plus souvent possible de respecter la couleur d’origine du véhicule, sauf quand le propriétaire en décide autrement. « Mais je participe aux expositions, aux balades, à tous les rendez-vous avec les autres membres des Vieilles t’autos. Je trouve toujours une place dans la voiture de l’un ou de l’autre pour y être transporté ! »

Quelle réglementation pour les voitures de collection ? À partir du 1er février 2023, FFVE a mis en place sur leur site une demande d’attestation en ligne. Elle permet confirmer la datation et les caractéristiques de votre véhicule et est nécessaire pour obtenir une certificat d’immatriculation de collection.

Aujourd’hui, la loi concernant la vignette crit’air classe les véhicules en fonction de leurs émissions polluantes en particules fines et oxydes d’azote. Elle est obligatoire pour circuler dans les zones à faibles émissions mobilité (ZFE-m) instaurées par les collectivités. Les propriétaires de voitures anciennes ne s’inquiètent pas outre mesure et avancent deux arguments : d’une part, la moyenne annuelle de kilomètres parcourus par une voiture de collection ne dépasse pas 2000 km, et d’autre part, la majorité des voitures roulent à l’essence, donc moins polluantes que les voitures diesel.

Les rendez-vous en Bretagne avec les voitures de collections :

Ploërmel (56) : Exposition : le 3e dimanche matin de chaque mois de 10h à 13h : place du marché.

Rennes (35) : Rétro Passion Rennes se déroulera les 8 au 9 avril 2023 au Parc des Expositions

Plouay (56) : 28e rencontre nationale des 2 CV Clubs de France : du mercredi 17 au dimanche 21 mai 2023 (pont et week-end de l’Ascension)

Maure-de-Bretagne (35) : Les Vieux pistons en fête : Les 15 et 16 juillet 2023 (expositions de véhicules d’avant 1985 – balade – bourse d’échanges – vide-grenier).