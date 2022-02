VOIES RECYCLABLES, L’EUROPE À VÉLO POUR UN VOYAGE ENGAGÉ

Brewenn Hélary et Léa Schiettecatte sont deux jeunes habitants d’Iffendic (Ille-et-Vilaine) qui ont décidé de se lancer dans une aventure hors du commun, aventure qu’ils ont nommée avec humour Voies recyclables. Engagés dans le zéro déchet et pour un mode de vie durable et responsable ils se lancent dans un tour d’Europe à vélo avec pour objectif un voyage zéro déchet et zéro carbone. Ils espèrent avec cette démarche faire découvrir leur mode de vie alternatif et inciter à repenser nos habitudes.

© Voies recyclables

Brewenn Hélary et Léa Schiettecatte ne sont pas particulièrement issus d’un milieu favorable au zéro déchet, mais de familles malgré tout en recherche d’évolution. La vraie prise de conscience concernant les questions environnementales date de leur voyage en Nouvelle-Zélande en 2018. Vidéastes de formation ils se rendent là-bas dans le but de réaliser un documentaire sur l’écologie et plus spécifiquement sur les conséquences des changements climatiques en Nouvelle-Zélande. Au fur et à mesure ils rencontrent des personnes ayant adopté un mode de vie alternatif et décident alors d’orienter leur documentaire sur ces histoires. Durant 10 mois ils vivent chez ces personnes pour échanger autour de leur pratique. Ce documentaire appelé Vivons autrement nous entraine à la découverte de ces parcours au but commun : minimiser son impact sur la planète et se reconnecter avec le vivant. Un documentaire que Brewenn et Léa ont aujourd’hui décidé de rendre accessible à tous sur la plateforme Youtube.

Les découvertes faites lors de leur séjour néo-zélandais vont marquer Léa et Brewenn et les inspirer pour la suite de leur parcours. Voies recyclables est un projet qui fait directement suite à cette expérience. L’objectif : faire le tour de l’Europe à vélo, soit 15 000 km de route en un an. Fruit d’une réflexion personnelle sur les thématiques environnementales, ce voyage insolite visera à partager leurs astuces et réflexes concernant les bons gestes pour la planète et à montrer qu’il existe d’autres manières de voyager, de consommer et de voir le monde.

« On avait l’idée de re-voyager mais il était hors de question de reprendre l’avion. Ça nous a fait réfléchir sur notre mode de transport. On a pensé au train et à la marche aussi, mais on a éliminé ça assez vite parce que ça nous convenait moins. Et finalement, on a opté pour le vélo parce c’est ce qui nous paraissait le plus adapté à ce qu’on voulait faire, en termes d’émission carbone et en termes de déplacement. Le vélo ça permet de prendre le temps d’apprécier les paysages, de découvrir les cultures, d’aller chez des gens. C’est exactement ce que l’on recherchait. »

Ils accompagneront leur expédition d’un projet vidéo grâce auquel ils partageront leur mode de vie, leur expérience, leurs conseils zéro déchet et leurs rencontres au cours de cette année. Le format documentaire étant compliqué à mettre en œuvre ils diffuseront du contenu accessible à tous sur Youtube. Ils comptent sortir des vidéos régulièrement et espèrent ainsi changer leur audience déjà majoritairement engagée et se tourner vers des publics moins sensibilisés aux questions écologiques et environnementales.

Durant un an le duo alternera entre le bivouac et des nuits chez l’habitant. Quant aux questions matérielles – recharge d’appareils, montage vidéo, séchage des affaires – ils s’arrêteront probablement quand nécessaire dans des structures adéquates. Les courses pour le ravitaillement seront faites au jour le jour. La clé du succès reste, selon nos deux aventuriers, « l’organisation et l’anticipation en privilégiant les choses sèches comme les céréales, le riz, les lentilles qui permettent également de l’achat en vrac et donc une démarche zéro déchet. »

© Voies recyclables

Depuis qu’ils ont décidé de voyager à vélo et de préparer Voies recyclables, une année s’est écoulée durant laquelle ils se sont affairés à la préparation du grand départ. Au programme : acquisition du matériel, choix de l’itinéraire et organisation du projet. Depuis deux mois ils partagent aussi régulièrement sur leur chaine Youtube des vidéos courtes concernant divers sujets à propos de leur mode de vie et des gestes responsables à adopter au quotidien.

Loin de voir ça comme une parenthèse sur leur quotidien, Léa et Brewenn qui ont vécu deux ans à Rennes considèrent cette expérience comme une nouvelle étape de leur vie :

« Peut-être qu’AU retour on n’aura pas envie de s’installer à nouveau comme on l’était. On ne sait pas encore, peut-être qu’on aura envie de faire des choses qu’on ne soupçonne pas pour l’instant. »

© Voies recyclables

Le grand départ de Voies recyclables est prévu le 12 février 2022 à 11h30, une date maintenant imminente. C’est depuis la commune d’Iffendic, située à une trentaine de kilomètres à l’ouest de Rennes, que le duo prendra son envol pour se rendre dans une vingtaine de pays européens. De Prague à Tallinn en passant par Athènes, la joyeuse équipe sillonnera les routes d’Europe à la recherche d’un endroit favorable où planter la tente. L’itinéraire choisi n’est pas fixe et reste prévisionnel. Les deux jeunes gens n’excluent pas de faire des détours et de passer par des lieux qu’ils aimeraient visiter.

Une aventure qui sera également suivie par des écoles avec qui ils sont partenaires. Les élèves pourront les suivre durant leur voyage et leur poser des questions. Léa et Brewenn y répondront spécifiquement à travers des vidéos qui leur seront dédiées.

© Voies recyclables

En attendant le grand départ dans moins de 48h, ils s’attellent aux derniers préparatifs comme on peut le voir sur les contenus qu’ils partagent sur Instagram. Il semblerait qu’ils aient réussi à tout empaqueter (vêtements, outillages, médicaments…) dans les sacoches qui les suivront dans toutes leurs aventures.

Une aventure à suivre toute l’année sur Instagram, sur Facebook et sur leur chaine Youtube avec la promesse de belles découvertes.