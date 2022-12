Vive la Magie revient à Rennes avec la Scala Magica, une comédie magicale

Le festival Vive la Magie revient à Rennes pour une nouvelle saison en 2023 avec un nouveau spectacle haut en couleur : Scala Magica, à découvrir lors de sa première représentation le 5 janvier 2023 ! Premier festival d’Europe, Vive la Magie réunira une fois de plus les meilleurs magiciens venus du monde entier, mus par cette envie commune de faire de la magie.

En 2023, le festival magique Vive la Magie soufflera sa quinzième bougie. Né par accident pour financer un voyage scolaire de CM2, le festival a su en un temps record s’affirmer sur la scène internationale jusqu’à devenir la référence en termes de festival de Magie et le premier d’Europe.

©Franck Boisselier – Vive la Magie

©Franck Boisselier – Vive la Magie

Vive la Magie, c’est d’abord une histoire de famille, de sang comme de passion. Portés par le succès des premiers spectacles qui affichent toujours complet, Gérard Souchet et sa famille, fondateurs de la compagnie, commencent à multiplier les salles de spectacle et les villes de festivals, en fonction des lieux de résidence du public qui se déplaçait pour l’occasion. Le festival s’arrête assez vite à Nantes, puis à Bordeaux, Montpellier… au fur et à mesure des saisons, le nombre de villes s’agrandit.

Le moteur de ce vaste projet est de réunir la grande famille des magiciens, peu importe leurs catégories de prédilection : manipulateurs, grandes illusions, magiciens comiques, magie contemporaine, classique, nouvelle… seuls liens entre eux, la magie et le talent mondialement reconnu.

« On cherche a retrouver tout ce qui nous relie, nous les humains, cette quête du mystère, de l’émerveillement. » Gérard Souchet, fondateur du festival

La magie est un art riche, rassembleur, qui touche les petits enfants jusqu’aux personnes âgées, et qui est malheureusement frappé par encore trop de clichés, notamment sexistes. Le festival a aussi cette vocation d’ouvrir un peu les esprits, bousculer les a priori en offrant une image vivante, participative et plurielle de la magie. Ainsi, une cinquantaine de femmes magiciennes sont invitées au festival pour montrer que la magie peut être féminine. Sur cette idée, des expositions sur le thème des femmes dans le monde de la magie sont proposées.

©Franck Boisselier – Vive la Magie

La magique confiserie ©Franck Boisselier – Vive la Magie

Strobineler ©Franck Boisselier – Vive la Magie

« On voulait que les petites filles qui viennent à notre festival puissent s’identifier et dire ‘moi aussi je serai magicienne plus tard’ et pas seulement les petits garçons » Gerard Souchet

Des spectacles magiques adaptés aux 3 à 6 ans sont organisés comme La confiserie magique d’Agnès d’Agnès Descamps, mais aussi des cours de magie et de tout ce que cela évoque : talents, jeu d’acteur, et mises en scène avec le magicien Strobineler…

Cette année, le festival Vive la magie revient avec sa 15e édition Scala Magica, où se retrouveront les meilleurs magiciens et magiciennes du monde. L’idée de faire troupe de magie à la façon du Cirque du Soleil ou des comédies musicales anglaises est une nouveauté. Le défi de la troupe ? Surprendre un public qui s’attend à l’être. La saison s’annonce donc « brillante », joyeuse, lumineuse. Le rideau n’y tombera que deux fois, ce qui rendra un spectacle vivant, en communion avec le spectateur et aux numéros liés par des danseurs et comédiens. L’art magique est un art où le public a une place très importante dans le spectacle. Sans public, pas de spectacle, et c’est pourquoi, malgré le succès de leur festival, les magiciens de Vive la Magie se refusent à jouer dans des Zéniths où leurs tours seraient rediffusés. Après ces temps confinés et avec les guerres et tensions actuelles, « la magie est l’art dont on a le plus besoin, surtout aujourd’hui. Elle nourrit l’humain ».

Anca et Lucca ©Franck Boisselier – Vive la Magie

Artem ©Franck Boisselier – Vive la Magie

Laurent Piron ©Franck Boisselier – Vive la Magie

Raymond Crowe ©Franck Boisselier – Vive la Magie

Les magiciens qui se produiront cette saison sont nombreux et aux talents immenses, mais leurs noms ne sont pas mis en affiche à cause d’une encore trop grande méconnaissance du public dans le monde magique. Aussi, ajoute Gérard Souchet, « la vraie star du festival, c’est la magie ! ». On pourra tout de même citer Anca et Luca, duo de mentalistes et télépathes austro-roumains, le mentaliste russe coincé en France et champion du monde dans la catégorie des manipulateurs, Artem Shchukin, Raymond Crowe, magicien australien star à Broadway, et le magicien belge champion du monde de Magie, Laurent Piron, qui revient avec un nouveau numéro magique s’annonçant spectaculaire.

©Franck Boisselier – Vive la Magie

Si en sortant de La Scala Magica, le public est émerveillé et son enfant intérieur est ressuscité, Vive la Magie aura une fois de plus réussi sa mission. En reprenant Corneille, ils pourraient clamer :

« Servir des gens d’honneur est mon plus grand désir, J’ai pris ma récompense en vous faisant plaisir, Adieu je suis content, car je vous vois l’être »

Le public pourra ainsi suivre la troupe à travers sa déambulation qui s’arrêtera dans 12 villes : Rennes (5 au 8 janvier), Tours (14 et 15 janvier), Bordeaux (21 et 22 janvier), Lyon (28 et 29 janvier), Carquefou (4 et 5 février), Montpellier (11 et 12 février), Montélimar (18 et 19 février), Bruxelles (25 et 26 février), Lille (4 et 5 mars), Angers (11 mars), Laval (25 mars) et enfin Genève (1er et 2 avril).

Page web du festival

Page Facebook du Festival d’où les réservations peuvent aussi être faites !

Instagram du festival

Youtube du festival