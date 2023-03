Vitré. La Ville met en vente une partie de son patrimoine bâti

C’est une vente fort originale que la municipalité de Vitré, commune d’Ille-et-Vilaine, propose. Elle met en vente l’ancien local à musique et plusieurs édifices religieux : La chapelle des Trois-Marie, la chapelle Notre-Dame-de Galiot et l’église Saint-Croix. Il s’agit pour les futurs acquéreurs de faire revivre des biens qui ne sont plus exploités, souhait du service de l’urbanisme et du foncier. Les personnes intéressées par des renseignements et par une visite sont priées de s’adresser à la mairie de Vitré*.

La chapelle des Trois-Marie, dite la chapelle de secours est perchée sur un petit rocher faubourg du Rachapt, un quartier calme. Sa construction en schiste et moellon recouvert d’enduit date de la première moitié du 18e siècle. Sur la clef de la porte ouest, la date de 1727 est inscrite. La bénédiction eut lieu en 1755 (daté par les travaux historiques). Elle est érigée en chapelle de secours en 1843. La niche extérieure avec la statue de la Vierge à l’Enfant date de la seconde moitié du 19e siècle.

La chapelle est mise en vente à 21 000 euros. Sa superficie est de 189 M2. La toiture est en bon état, mais une rénovation intérieure importante est à prévoir avec cependant la visite et les conseils dispensés par la mission de l’architecte des Bâtiments de France qui vise à préserver l’harmonie du bâtiment.

La chapelle des Trois-Marie

La Chapelle Notre-Dame-de-Galiot, dite chapelle de cimetière, est située aussi faubourg du Rachapt. On y arrive en empruntant un chemin. Elle constitue les vestiges de l’ancienne chapelle du cimetière de Galiot. Sa construction, sur un terrain de 326 M2, est datée de 1754. Ses murs sont en gré et moellon et son toit en pavillon est recouvert d’ardoises. La petite chapelle a abrité le tombeau de l’abbé Coussin (1742-1798). A l’intérieur demeurent des traces du cœur et des niches.

La chapelle est vendue 7 000 euros. La couverture et la porte en ferronnerie sont en bon état.

La chapelle Notre-Dame-de-Galiot

L’église Sainte-Croix, a été construite en croix latine au 11e siècle sur l’emplacement de l’ancienne forteresse construite sur un promontoire rocheux par les Seigneurs de Vitré puis cédé aux moines de Marmoutier. Le plan est allongé, la voûte en berceau plein cintre, le clocher en façade et la façade latérale est à pignons multiples. Pendant les guerres de religions, l’édifice est incendié par les Huguenots en 1591 et reconstruit en 1672. L’église est modifiée entre 1827 et 1828, par l’architecte Pointeau qui supprime le transept, transforme la nef et construit la tour. La route qui reliait la Bretagne au royaume de France passait au pied de l’église avant qu’elle ne domine l’historique voie ferrée : Rennes-Paris, mise en service en 1857.

L’église Sainte-Croix est mise en vente à 150 000 euros. Sa superficie est de 983 M2.

La Ville de Vitré souhaite que ces trois bâtiments qui ont été désacralisés trouvent des acquéreurs et bénéficient d’une seconde vie. Ils peuvent convenir à des habitations, ou à des projets associatifs pour envisager une reconversion culturelle et pourquoi pas une activité autour du théâtre dans le bel espace qu’offre l’intérieur de l’église ? La municipalité souligne notamment que les porteurs de projets seront prioritaires.

L’église Sainte-Croix

Un quatrième lieu appartenant aussi à la commune est à vendre :

Il s’agit de l’ancien local de répétitions de musiques actuelles, sis rue de Verdun, à proximité du Centre culturel. Le prix de vente du local n’est pas encore déterminé. Peu de travaux seront à prévoir.

L’ancien local de musiques

Infos pratiques

Mairie de Vitré

5, place du château à Vitré (35)

Contact : 02 99 75 05 21