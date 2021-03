VITRÉ. LA MAISON DES CULTURES DU MONDE MET EN LIGNE LE MONDE DES BERCEUSES

La Maison des Cultures du Monde – Centre Français du Patrimoine Culturel Immatériel met en ligne un site internet qui présente les berceuses collectées et les podcasts réalisés dans le cadre du projet « Le monde en berceuses », projet collaboratif autour d’une forme d’expression du patrimoine culturel immatériel et de la diversité culturelle sur le territoire de Vitré, en Ille-et-Vilaine.

En septembre 2020, la Maison des Cultures du Monde a initié un projet de collecte de berceuses traditionnelles ou inventées auprès des habitant·e·s de Vitré Communauté (Ille‑et-Vilaine). Les objectifs étaient de valoriser la diversité des populations qui font la richesse de ce territoire, et de favoriser le dialogue et les rencontres entre habitant·e·s par la mise en place de projets participatifs.

À la suite de l’appel à participation lancé auprès des habitant·e·s et des structures de Vitré et des alentours, la Maison des Cultures du Monde a récolté plus de 40 berceuses. À partir de ces enregistrements, une série de podcasts a été réalisée dans lesquels les participant·e·s partagent leurs berceuses et leurs histoires. Pour les découvrir, la Maison des Cultures du Monde met en ligne un site internet dédié.

Le site internet permet d’explorer la collecte de berceuses à travers :

une carte sonore interactive du territoire de Vitré Communauté

une galerie illustrée de chants, où l’on retrouve les portraits de chaque participant·e, les paroles en langue originale et leur traduction.

La page « Pour aller plus loin », à destination des enseignant·e·s, des professionnel·le·s et des curieux·ses, présente notamment les actions de médiation mises en œuvre autour du projet.

Maison des Cultures du Monde – CFPCI

Prieuré des Bénédictins, 2 rue des Bénédictins – 35500 Vitré

