Vitré. La Maison des cultures du monde : à la rencontre des cultures depuis 40 ans

La Maison des cultures du monde souffle ses 40 bougies sous forme exposition. Du terrain à la scène – 40 ans de découvertes des spectacles du monde interroge la programmation des spectacles les plus emblématiques et invite le public à découvrir un processus de travail : de la prospection à la diffusion des projets. Du 19 mars au 18 septembre 2022, plongez dans un voyage immatériel qui crée du lien avec les cultures du monde.

Comment inviter des artistes des arts vivants d’Asie, d’Afrique, d’Amérique latine et autre pays dans le monde, sans les avoir rencontré ni avoir échangé de vive voix avec eux ? De quelle manière passe-t-on de la découverte d’une pratique traditionnelle à une représentation sur scène ?

Créée en 1982, la Maison des cultures du monde – Centre français du patrimoine culturel immatériel– s’est faite le relais des arts vivants encore méconnus en France qui s’inscrivent dans le patrimoine culturel immatériel de l’humanité. Afin de célébrer quatre décennies de découvertes culturelles et traditions spectaculaires, l’association plonge le public dans ses archives et interroge sa programmation de spectacles les plus emblématiques sous forme d’exposition anniversaire.

Jusqu’au 18 septembre 2022, De la Terre à la scène, 40 ans de découvertes des spectacles du monde donne à voir les coulisses et révèle le cheminement professionnel qui les guide au travers d’archives de terrain, de témoignages inédits et de masques et instruments issus de leurs collections. Un moyen également de donner la parole à ceux de l’ombre qui se cachent derrière une caméra, un appareil photographique ou, encore, en studio d’enregistrement.

Avant la Maison des cultures du monde à Vitré, il y eut le festival des arts traditionnels, de 1974 à 1981, à la maison de la Culture à Rennes. Pensé par Chérif Khaznadar, président-fondateur de la Maison des Cultures du Monde – Centre français du patrimoine culturel immatériel – et Françoise Gründ, l’objectif était le même qu’aujourd’hui : diffuser en Occident ces cultures et traditions méconnues sans les dénaturer, donner à voir la richesse culturelle et la diversité des formes artistiques de notre monde sans tomber dans la folklorisation. « L’ethnologie est une discipline des sciences humaines et sociales qui étudie l’homme en société, les rapports sociaux propres à chaque groupe humain ou à chaque situation, s’intéressant à la grande variabilité des formes de vie sociale. »

Sont aujourd’hui exposées toutes les missions de la Maison des cultures du monde : de la prospection à la diffusion des projets, en passant par l’adaptation et la production, mais également les recherches universitaires qu’ils soutiennent. Maus aussi encourager la recherche avec un prix créé pour le trentième anniversaire en 2012 destiné à un étudiant ou un jeune chercheur. Cette récompense permet au lauréat ou à la lauréate de réalisation d’un projet d’étude et de valorisation d’une forme théâtrale, chorégraphique et/ou musicale correspondant à son orientation artistique. Ce prix permet également de compléter son projet de recherche en lui offrant la possibilité de faire venir des artistes de la forme étudiée en France dans le cadre du Festival de l’Imaginaire.

Prenant naissance dans le goût des autres, la Maison des cultures du monde, en collaboration avec des chercheurs, anthropologues, et ethnomusicologues, crée du lien en partant à la rencontre des artistes du monde entier. C’est la prospection. De ces rencontres, ces temps d’échange et de partage, sont nées les archives présentement exposées. Des instants de vie capturés grâce aux nouvelles technologies. S’inscrivant dans la continuité des chercheurs du XIXe siècle, équipés à l’époque de leur sens et de leur carnet de notes seulement, les professionnels peuvent dorénavant enregistrer le son, filmer les danses et rituels, etc. Cette source de documentation précieuse se fait la trace de certaines pratiques traditionnelles dans leur élément naturel, avant leur évolution sur scène. Des trésors de connaissance sur la diversité patrimoniale et culturelle du monde qui nous entourent et qui nourrissent le patrimoine culturel immatériel de l’humanité.

Les artistes parviennent avec leur sensibilité à nous faire saisir l’essence et l’originalité des traditions qui composent la diversité culturelle de l’humanité.

Cependant si évolution il y a, la MCM cherche à produire et diffuser le spectacle sans le dénaturer afin d’éviter toute forme de folklorisation ou d’altération des formes représentées. C’est l’adaptation et la production. Il s’agit sinon de détériorer l’authenticité, du moins de les accompagner, et d’adapter le spectacle aux contraintes occidentales, telles la sonorisation et les lumières. Les interprètes ne se produisent habituellement pas sur scène, certains passent pour la première fois la frontière de leur pays, mais ils restent les seuls maîtres sur scène…

Médée, d’après l’oeuvre d’Euripide, opéra chinois du Hebei Bangzi, 1993 © Jean-Paul Dumontier

Jusqu’au 18 septembre 2022, Du terrain à la scène – 40 ans de découvertes des spectacles du monde, Maison des cultures du monde, Vitré.

