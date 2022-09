Vitré. Les Fanfarfelues font résonner les cuivres en août

« Le Festival le plus cuivré de l’Ouest ! ». La couleur est donnée pour le festival des Fanfarfelues qui se déroule du 26 au 28 août en plein coeur de Vitré (35). Au programme, brass bands New Orleans parfois revisité à la sauce électro ou hip-hop, salsa ou encore r’n’b, mais surtout ambiance jazzy dans toute la ville.

Depuis sa création en 2015, le Festival Les Fanfarfelues est petit à petit devenu l’un des événements musicaux incontournables en Ille-et-Vilaine. Les Fanfarfelues proposent 3 jours d’évasion dans l’univers des fanfares et plus largement des musiques cuivrées. Plus de 150 artistes du monde entier accueillis et une programmation éclectique, du rock au hip-hop en passant par les musiques du monde. Les Fanfarfelues, c’est également un cadre de festival unique, au cœur du Château médiéval de Vitré où sont implantées pas moins de 3 scènes. Une véritable expérience festive et conviviale pour clôturer l’été en beauté !

Vendredi 26 août

CUMBIA YA! // Sur scène, le groupe « Cumbia Ya ! » transporte le public jusqu’en Colombie. La « cumbia » aux rythmes et sonorités qui se rapprochent de la salsa, est à l’origine une danse. « C’est un mélange de culture entre l’Afrique, les bandas qui viennent d’Espagne et la musique autochtone d’Amérique latine », décrit Soledad Romero, la chanteuse du groupe.

https://youtu.be/BIsC1gPIDwA

HYPNOTIC BRASS ENSEMBLE // Reconnu internationalement avec une douzaine d’albums à leur actif, entre fanfare et brass band, Hypnotic Brass Ensemble s’inspire du jazz des années 60/70 et des influences funk, r’n’b et soul. Les sept cuivres de Hypnotic Brass Ensemble sont tous fils de Philip Cohran, jazzman qui a oeuvré comme trompettiste pendant des années dans l’orchestre du grand Sun Ra. Leur chanson, « War », a été présentée dans le film à succès Hunger Games.

https://youtu.be/Xm0F1KTQJxk

Samedi 27 août

ELECTRO DELUXE // Après 8 albums, une Victoire du jazz et des concerts dans le monde entier, le groupe nous invite à célébrer une longévité rarissime dans le paysage musical. Electro Deluxe propose cette année un répertoire inédit puisé dans tous ses albums, des débuts à aujourd’hui.

ROGERS BRASS BAND // Dans la pure tradition des fanfares de la Nouvelle Orleans, les Rogers se nourrissent du son et de l’énergie du « berceau du jazz ». Quand la chaleur envoutante des cuivres se mèle à la puissance des tambours créoles, la magie s’installe et illumine tous les instants de la vie.

https://youtu.be/GcIdVogyRBo

Dimanche 28 août

GALLOWSTREET // Originaire d’Amsterdam et plus particulièrement de la Galgenstraat (d’où la traduction anglo-saxonne de Gallowstreet) où se situent les quais historiques de la ville, le groupe s’est identifié à ce haut lieu de la fête nocturne et de la liberté musicale. Composé aujourd’hui d’un octet avec six cuivres percutants et deux percussionnistes explosifs, le brass-band n’a pas son pareil pour ajouter une ambiance club à son profil de fanfare new-orléanaise.

RADIO KAIZMAN // « Hip-hop et Groove, c’est comme ça qu’on bat de l’aile… ». En embarquant le hip-hop et la fanfare dans une histoire commune, Radio Kaizman propose un cocktail détonnant et unique !

Retrouvez les Fanfarfelues à Vitré (35) sur la place du château, à partir de 19h le vendredi 26 et le samedi 29, et à 11h le dimanche 28 août.

Tarifs vendredi et samedi

13€ en prévente

15€ sur place

20€ le pass week-end

Gratuit le dimanche

Retrouvez toutes les informations et la programmation complète sur le site du festival