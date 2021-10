VITRÉ CENTRE CULTUREL JACQUES DUHAMEL : LA PROGRAMMATION 2021/2022

Malgré les conditions particulières de ces derniers mois, l’équipe du Centre culturel Centre culturel Jacques Duhamel a multiplié les initiatives pour permettre aux artistes et aux acteurs associatifs de poursuivre leurs métiers.

Évidemment, l’attente de pouvoir se retrouver, dans des conditions dites « normales » est grande. C’est pourquoi en octobre, le rideau du Centre culturel Jacques Duhamel s’est ouverte à nouveau.

Au programme : de la musique, du théâtre, de la danse, de l’humour, du cirque et de l’évasion. D’octobre à juin, l’équipe du Centre culturel vous invite à plus de 40 spectacles, des ateliers parents / enfants, des masterclass, des visites décalées, et plein d’autres rendez-vous !

Pour vous abonner ou acheter vos places, deux choix s’offrent à vous :

Sur internet , place individuelle , abonnement, pass famille. Vous pourrez alors acheter vos places à n’importe quel moment et imprimer vos billets directement chez vous ou les présenter sur votre téléphone le jour J.

Au guichet.

Le centre culturel Jacques Duhamel vous propose un service de restauration, pour plus d’informations, cliquez ici.