Vitré. Le 9e colloque international du CFPCI interroge le patrimoine vivant en situation d’urgence

La Maison des Cultures du Monde – CFPCI organise le 9e colloque international du CFPCI dans le cadre du 25e Festival de l’Imaginaire. Événement à découvrir au centre culturel Jacques Duhamel de Vitré, du jeudi 17 au vendredi 18 novembre 2022.

Le colloque réunira à Vitré une quinzaine d’intervenants de niveau international sur le thème : « Le patrimoine vivant en situation d’urgence : prévenir, résister, réparer et réconcilier ».

Ce colloque international constitue le temps fort de l’ethnopôle CFPCI et réunit chaque année à Vitré des représentants d’institutions culturelles, des universitaires et des praticiens : l’occasion pour une ville comme Vitré, qui n’est pas universitaire, d’accueillir d’éminents représentants de la communauté scientifique venus du monde entier, ainsi que des étudiants de Rennes, de Brest et de Paris qui travaillent sur le patrimoine culturel immatériel.

Plus d’une centaine de participants sont prévus (en présentiel et en ligne), dont une quarantaine d’étudiants des universités Rennes 2 et de Bretagne Occidentale. Chercheurs et professionnels questionneront la façon dont le patrimoine vivant est investi par les communautés confrontées à des risques et à des situations d’urgence, ainsi que la résistance et l’évolution des pratiques culturelles pendant et après les crises et les catastrophes.

Les actes du colloque donneront lieu à publication dans les Cahiers du CFPCI, édités par la Maison des Cultures du Monde et disponibles en ligne.

Jeudi 17 novembre

10h – Accueil

Cédric Taurisson, Directeur de la Maison des Cultures du Monde-CFPCI ; Isabelle Le

Callennec, Maire de Vitré

10h30 – Présentations d’ouverture

Juliette Hopkins ; Martín Andrade-Pérez

14h – Prévenir et gérer les risques

Léa Marie d’Avigneau ; Maëlle Calandra

16h – L’adaptation et la résistance des pratiques en temps de crise

Julie Léonard ; Valdis Muktupāvels

Vendredi 18 novembre

9h15 – Réparer et reconstruire

Ricarson Dorcé ; Reme Sark

11h00 – Réparer et réconcilier

Émilie Aussems ; Dacia Viejo Rose, Stanley Onyemechalux

12h30 – Clôture – Discussion générale

En amont du colloque, une formation de sensibilisation au PCI sera proposée, les mardi 15 et mercredi 16 novembre. Ces événements scientifiques organisés par la Maison des Cultures du Monde – CFPCI font de Vitré une place forte du patrimoine culturel immatériel à l’échelle nationale.

