Le monastère Saint-Nicolas des Ursulines aujourd’hui désaffecté au pied de château de Vitré va connaître une grande réhabilitation avec pour objectif de construire de nombreux logements. Les cellules des Augustines et l’ancienne fermé vont être transformées en 69 habitations et cellules associatives et commerciales. Durée des travaux : janvier 2024 – décembre 2026.