STREET ART À NANTES. SARAH GUILBAUD DÉVOILE LES MURS DE LA VILLE

Histoires de street art et graffitis. À Nantes, c’est le nom une visite guidée organisée par l’office de tourisme et la spécialiste de l’art urbain Sarah Guilbaud depuis 2019. Elle présente la ville sous le prisme du street art au travers deux circuits aussi riche l’un que l’autre. Du centre-ville aux bords de la Loire, venez porter un regard différent sur la cité des Ducs, les jeudis et samedis toute l’année.

Depuis 2019, l’office du tourisme de Nantes et Sarah Guilbaud se sont associés pour présenter deux visites guidées de Nantes sous le prisme du street art. Cette dernière est composée de deux circuits. Le premier, celui du centre-ville, propose de découvrir les peintures du Château des ducs de Bretagne en passant par le quartier du champ de Mars jusqu’aux quais de l’île de Nantes. Le second, circuit des grues, prévoit une visite des bords de Loire, de Commerce à Chantenay.

Ador et semor marquis de l’aiguillon

D’une durée de deux heures, les visites guidées ont pour objectif de faire découvrir les peintures et les histoires du street art et du graffiti et ses différentes techniques mais aussi de mettre en lumière les graffeurs et associations qui se cachent derrière.

Depuis plus de 20 ans Sarah Guilbaud est passionnée par le street art : « L’apparition à Nantes de M. Chat, a suscité chez moi un éveil pour la découverte des murs, du street art et graffiti ». La guide conférencière, auteure et rédactrice web compte 45 000 photos à son actif et deux ouvrages : Nantes street art & graffiti (2012) et Nantes Balades Urbaines (2018). Le premier livre, aujourd’hui épuisé, est entièrement disponible sur le blog de l’auteure.

« L’idée est de partager mon savoir, mes connaissances et ma passion » Sarah Guilbaud

L’idée de Sarah Guilbaud est de partager son savoir, ses connaissances et sa passion avec les participants. En effet, cela fait depuis 1999 que la spécialiste s’intéresse aux sujets du street art et du graffiti : « J’ai lu beaucoup de livres et j’ai vu beaucoup de choses sur Internet. Aussi, j’ai écrit deux livres pour lesquels j’ai rencontré de nombreux graffeurs qui m’ont tout expliqué et initiée ».

Depuis 2019, les retours des visiteurs sont très positifs : « Les gens sont super contents. Ils sont réjouis à chaque fois. Certains reviennent même faire d’autres circuits. ». Lors de ses explications, Sarah Guilbaud invite les participants à ouvrir l’œil et s’attache à leur livrer toutes les informations nécessaires pour le faire.

Selon Sarah Guilbaud les circuits « Histoires de street-art et graffitis » permettent aux participants de découvrir la ville autrement mais aussi de compenser toute la publicité qu’il y’a sur les murs. Véritable musée à ciel ouvert, Nantes regorge de peintures de street art à découvrir par petits et grands.

Avec Ici Même Editions, Sarah Guilbaud prévoit la sortie de plusieurs collections sur le thème du street art et du graffiti. L’idée du projet est de présenter des artistes nantais ou ayant un lien avec Nantes. Trois livres « petit format, petit prix, petit tirage » sont prévus dans les mois à venir et mettront en lumière les street artistes Persu, The Blind et Pedro.

INFOS PRATIQUES

Circuit des grues

14h00 à 16h00 le samedi

Réservation obligatoire ici

Circuit centre-ville

14h00 à 16h00 le jeudi

Réservation obligatoire ici

Accès

9 rue des Etats 44000 Nantes

Contact

T. 0 892 464 044 (0,35 €/min + prix appel)

info@levoyageanantes.fr

Tarifs

Adulte 10€,

Réduit 6 € (étudiants de – de 26 ans, demandeurs d’emploi, enfants de 12 à 17 ans, carte Cezam, carte Blanche, titulaires d’une carte d’invalidité).

Gratuit pour les enfants de – de 12 ans et les porteurs du PASS Nantes