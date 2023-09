Rennes. Le handicap dans l’objectif de l’association Révélateur au Diapason

Visions du monde est le nom de la nouvelle exposition de photographie argentique réalisée par l’association Le Révélateur en collaboration avec l’organisme APF-France Handicap. Cette exposition s’installe dans le hall du Diapason à Rennes du 11 au 30 septembre 2023. Son but : montrer les différentes manières qu’ont des personnes en situation de handicap d’appréhender le monde et elles-mêmes.

À l’origine, une formation sur la photographie argentique est proposée par le service culturel de la salle de spectacles Le Diapason, à l’Université de Rennes 1. Inspirés par la formation, des étudiants décident de créer l’association Révélateur en 2018 afin de mettre en valeur cette technique photographique et accompagner la pratique des étudiants et du personnel.

En 2022, APF France Handicap contacte l’association pour lui suggérer un projet : mettre en valeur les personnes en situation de handicap comme elles le souhaitent. Une dizaine d’adhérents à Révélateur se réunissent alors pour y réfléchir et rencontrent début 2023 les personnes en situation de handicap affiliées à l’organisme de soutien et de services installé à Chartres-de-Bretagne. Ils échangent longuement sur leurs vies et leurs passions afin de nouer une relation de confiance et déterminer quels lieux seraient les plus adéquats pour servir de décor aux shooting photos.

© Association Révélateur. L’exposition Visions du monde s’affiche dans le hall du Diapason à Rennes.

Lorsqu’il déambule dans l’exposition, le spectateur est invité à observer des moments spontanés. “Avec le numérique, on a tendance à directement regarder ses photos, à faire les réglages manuels, on peut les faire plusieurs fois jusqu’à obtenir la photo qu’on veut”, analyse Alys Blanc, photographe adhérente à l’association. “Alors que là, on est dans l’instant : on fait ses réglages, on prend la photo, mais on ne sait pas à quoi elle ressemble jusqu’au développement.” Autre point fort : le noir et blanc focalise moins le public sur les couleurs et plus sur les visages et les détails.

Avec cette technique, les photographes s’assurent aussi de garder un contrôle sur tout le processus créatif : de la prise de vue au développement dans le labo photo jusqu’au tirage. Quelques images numériques sont présentées pour des questions de format et font, par la même occasion, ressortir le grain particulier de celles prises en argentique.

L’association n’utilise cependant pas de techniques anciennes, mais modernise sa pratique grâce à de nouveaux outils : “Avant on utilisait ce qu’on appelle des planches de contact [des feuilles de papier photographique sur lesquelles ont été tirées simultanément par contact une série de négatifs ndlr.] pour voir quelles images sont intéressantes. Là, on les a scannées pour avoir une version numérique utilisable en tant que tel et ensuite on les a choisies sur numérique pour les tirer” ajoute Gwenolé Calvez, autre photographe adhérent à Révélateur.

Une dizaine de photographes ont travaillé sur Visions du monde, un projet commun qui réunit plusieurs esthétiques. Chacun a capturé des instants avec sa propre sensibilité, ce qui apporte relief et originalité à l’exposition. “On s’inspire les uns les autres tout en gardant sa patte. Et quand on voit une photo, on sait qui l’a fait, c’est ça qui est génial !”, s’enthousiasme Alys Blanc.

Cette exposition Visions du monde est une histoire racontée en images qui évolue au rythme des différentes visions des personnes en situation de handicap. Les thèmes cheminent ; le public commence par observer les difficultés qu’elles rencontrent avant que son regard ne soit troublé par les angles de vue gommant une claire perception de qui est en situation de handicap ou qui ne l’est pas. Enfin, l’attention est portée sur les passions et les libertés ; elles bouleversent le spectateur, “on a même une photo parentalité qui est très forte. Ça les [les personnes du shooting affiliées avec APF France Handicap, ndlr] a vraiment ému de pouvoir prendre en photo le fait qu’on puisse être parent même si on est en situation de handicap”. En somme, ce que révèle l’exposition, ce sont leurs Visions du monde.

Du côté de l’association, beaucoup de projets personnels continuent de se développer. Alys Blanc ajoute : “Moi mon rêve, c’est qu’un adhérent dise “j’ai une expo à faire avec mes photos, est-ce que tu peux m’aider à l’exposer au Diapason, et puis ouais on fonce et on l’aide à tirer. Ce serait incroyable !” L’appel est lancé…

Exposition Visions du monde du 11 au 30 septembre 2023.

Hall du Diapason – Campus de Beaulieu

21 Allée Jules Noël, 35700 Rennes.

Service culturel de Rennes 1 : culture@univ-rennes.fr – 02 23 23 55 68

ou revelateur.asso@gmail.com

Du lundi au vendredi de 9h à 21h30, fermé le week-end.