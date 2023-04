Video. Le fléau des violences conjugales déconstruit par Mathieu Palain

Une enquête sur les hommes violents à travers leur rencontres dans le cadre de groupes de paroles. Mathieu Palain n’était pas du tout un spécialiste de cette question. Il s’est retrouvé en plein milieu sans l’avoir prévu. Ce qui confère à Nos pères, nos frères, nos amis – Dans la tête des hommes violents un style descriptif, une narration journalistique, qui ne devient jamais pesante (quelle soit la pesanteur du sujet). L’état des lieux est alarmant : 220 000 à 1 million d’hommes coupables de violences conjugales.

Après sa série « Des hommes violents » pour France Culture en 2019, Mathieu Palain a voulu prolonger et approfondir cette enquête en immersion dans un groupe de parole réunissant des hommes condamnés pour violences faites aux femmes. Il s’est rendu dans une Maison des femmes, à des auditions judiciaires, et a eu accès à des témoignages d’auteurs et de victimes de violences. Son livre explore la violence masculine.

« La petite graine de la violence, elle pousse, elle pousse, et je pense que cette graine est en moi depuis longtemps, elle fait partie de mon bagage, de ce que m’ont transmis mes parents. La violence surgit comme un instinct animal, et vous murmure à l’oreille : “C’est la faute de l’autre.” »

Pendant quatre ans, le journaliste Mathieu Palain s’est rendu dans des groupes de parole, dans une Maison des femmes, à des auditions judiciaires. Il a eu accès à des histoires et des témoignages d’une rare puissance. Nos pères, nos frères, nos amis est une enquête immersive, un livre essentiel pour comprendre un point aveugle de notre société.

Nos Pères, Nos Frères, Nos Amis, dans la tête des hommes violents, Mathieu Palain, janvier 2023, 20.00€