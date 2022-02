LA MUSIQUE DE VINCENT MALASSIS TRANSPORTE LE PUBLIC DU FRAC BRETAGNE

Le Frac Bretagne fait appel à l’artiste sonore, compositeur et photographe Vincent Malassis pour remplacer la bande-son de son accueil téléphonique et sa musique d’ascenseur par la création de Vertical Transport Music, une pièce sonore originale et contemporaine.

L’identité sonore du Frac Bretagne fait peau neuve en cette année 2022. Le projet participatif pour la création d’une pièce sonore pour son accueil téléphonique et la musique de son ascenseur, Vertical Transport Music, tend à donner aux visiteurs une expérience sonore plus actuelle, efficiente et originale, spécifique au lieu. La structure invite également des participant.es à contribuer à l’accueil des publics : élèves, salarié.es, personnes en formation et, musiciennes et musiciens amateurs.rices.

Vincent Malassis

C’est le compositeur, artiste sonore et photographe Vincent Malassis qui a été choisi pour ce nouveau projet original et participatif. Au travers d’une œuvre interdisciplinaire, l’homme aux multiples casquettes s’intéresse à la relation entre le son et les différents médiums. Interrogeant le réel, il développe un travail à la fois plastique et sociologique où l’expérimentation constitue les fondations d’une démarche artistique documentaire. Artiste récent de la collection du Frac Bretagne, son œuvre The Noisy World a notamment été présentée dans l’exposition Ces dernières années (du 08.10.2021 au 02.01.2022) dans le cadre d’un automne au Frac Bretagne.

Vincent Malassis, The Noisy World, 2019. Photographie couleur jet d’encre sur papier baryté contrecollée sur aluminium, 109 x 145 cm, 1/3. Achat à l’artiste. Collection Frac Bretagne. © droits réservés

Son travail, plastique et sonore, est également visible jusqu’au 24 avril 2022 dans l’exposition Artic Blues dans la salle Anita Conti, aux Champs Libres. Son œuvre Pimp my harp alors que son morceau Strates plonge le public dans les profondeurs obscures et fascinantes, mais aussi angoissantes, des fonds marins. Réalisé en couches à partir de sons enregistrés avec l’hydrophone (un microphone destiné à être utilisé sous l’eau), le titre évoque dans des nappes sonores profondes et enivrantes autant le froid et la fonte des glaces que les trous éparses dans la banquise et la descente dans le noir.

Vincent Malassis, Pimp my Harp, 2019 Bois de hêtre, peinture de carrosserie, cordes en acier, chevilles en ébène 140 x 85 x 10 cm

Pour Vertical Transport Music, le service des publics et Vincent Malassis accompagnent et guident les différents publics dans cette aventure ouverte aux formes de création qui débordent du champ de l’art contemporain. Le projet s’adresse à des groupes idéalement composés de petits effectifs, qu’il s’agisse d’élèves, mais aussi d’usagers et usagères de structures sociales ou encore de salarié.es issu.es de plusieurs départements bretons. Aucune compétence musicale n’est nécessaire, juste de la curiosité et l’envie de participer à un projet hors du commun.

Le projet participatif compte aujourd’hui plusieurs participant.es :

– la SNCF pour les déplacements en train ;

– le CLPS, centre de formation à Brest ;

– la Compagnie maritime Penn Ar Bed ;

– le Technicentre SNCF de Rennes ;

– le collège Broussais de Dinan ;

– le Cercle Celtique de Rennes

Afin de réaliser la pièce sonore, Vincent Malassis enregistre des sons du quotidien liés au transport. Il sera notamment au Technicentre SNCF de Rennes mardi 15 février de 21h30 à 23h et lundi 21 février dans le trajet du TER Rennes-Dinan avant une rencontre au collège Broussais de Dinan. Puis, samedi 26 février, le cercle Celtique de Rennes l’accueillera pour une nouvelle rencontre.

