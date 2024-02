Du mercredi 7 au vendredi 9 février 2024, Nathalie Appéré s’est rendue à Erlangen (Allemagne) accompagnée d’une délégation rennaise pour célébrer les 60 ans de coopération et d’amitié qui unissent les deux villes. Les ateliers et visites organisés ont donné lieu à des échanges fructueux avec le Maire d’Erlangen, Florian Janik, mais aussi avec des citoyens et des acteurs institutionnels, sur des thèmes variés qui illustrent la richesse et la diversité de ce partenariat : citoyenneté européenne, accueil des migrants, diversité et lutte contre les discriminations, devoir de mémoire. La délégation rennaise a notamment visité le ZAM, nouveau-tiers lieu pluridisciplinaire de 3 000 m² et a échangé avec la municipalité et l’université d’Erlangen concernant l’ouverture d’un futur lieu de mémoire et de réflexion pour les victimes de la barbarie nazie.

Au cours d’une réception donnée pour célébrer les 60 ans du jumelage, Nathalie Appéré a indiqué que « le jumelage entre Rennes et Erlangen était d’abord un héritage, celui de soixante années d’amitié et d’échange. Aujourd’hui, la citoyenneté que nous renforçons à travers ce partenariat repose sur une vision claire de l’Europe. Une Europe riche de sa diversité, unie non seulement par ses valeurs, mais surtout par sa volonté de partager, de grandir ensemble. Une Europe où nos jeunesses se côtoient et apprennent à comprendre, plus que la langue de l’autre encore, sa culture et sa pensée. Une Europe qui refuse résolument les replis identitaires et les dérives xénophobes. Nous continuerons de renforcer ce jumelage, de forger cet avenir commun, avec enthousiasme ».

Un partenariat fondé sur une coopération active entre citoyens et acteurs institutionnels qui cultivent l’amitié franco-allemande

Le processus de réconciliation franco-allemand engagé à partir des années 1960 a donné naissance à de nombreux projets de coopération internationale entre collectivités locales. La Charte de jumelage entre les Villes de Rennes et Erlangen a été signée le 27 mai 1964 à la suite de la ratification du Traité de l’Élysée (1963) par le général de Gaulle et le chancelier Adenauer. Caractérisé par un rapide développement, ce partenariat couvre de nombreux domaines : culturel, universitaire, économique, politique, citoyen, sportif, etc.

Depuis sa signature, de nombreux échanges citoyens, associatifs et éducatifs ont vu le jour de part et d’autre du Rhin et ont renforcé cette dynamique de jumelage. Ce partenariat contribue à inspirer les bonnes pratiques, à nourrir le dialogue et l’enrichissement mutuel par des projets concrets et durables qui unissent les habitants et renforcent la participation des citoyens à la construction de villes ouvertes sur le monde.

Les derniers échanges ont permis de prioriser de nouveaux axes de travail :

– Cibler les échanges institutionnels de bonnes pratiques et de valorisation de politiques publiques autour de la participation citoyenne, la lutte contre le repli identitaire et la promotion de l’Europe, le genre et l’égalité homme-femme et de manière générale, la diversité ;

– Poursuivre le soutien aux initiatives citoyennes, associatives, culturelles et sportives en positionnant les deux villes dans un rôle de facilitatrices des échanges entre les acteurs dans une logique d’animation de l’écosystème franco-allemand ;

– Soutenir le développement des échanges économiques en lien avec la stratégie métropolitaine de partenariat avec la Bavière, notamment dans les secteurs de l’e-santé, de la cybersécurité et de la mobilité, en s’appuyant sur les acteurs économiques des deux territoires.

Une programmation riche pour célébrer le 60e anniversaire du jumelage

Dans le cadre des célébrations des 60 ans du jumelage, les Villes de Rennes et d’Erlangen, ainsi que leurs partenaires, organisent tout au long de l’année 2024 différents évènements et échanges pour mettre en avant l’amitié franco-allemande, la citoyenneté européenne et le partenariat entre les deux villes.

Forte de son dynamisme culturel et dans la continuité des projets récemment menés autour de la sensibilisation des habitants aux questions de citoyenneté européenne, les Villes jumelles de Rennes et Erlangen ont choisi de travailler autour de la thématique « La Culture comme moyen d’expression de la citoyenneté européenne » afin de toucher et de sensibiliser de nouveaux acteurs et publics à ce sujet.

Quelques temps forts qui marqueront l’année 2024 :

– Échange « BD » avec le quartier de Maurepas : depuis plusieurs années, Etiou, artiste indépendant rennais et Mickaël Jordan, artiste indépendant d’Erlangen, échangent autour de la perception de leur quartier par les habitants. Les deux artistes ont créé deux BD (une centrée sur Rennes et l’autre sur Erlangen) résumant leurs échanges avec les habitants. Suite à ce travail d’observation et à l’occasion du 60e anniversaire du jumelage, Etiou et Mickaël Jordan ont décidé de continuer à travailler ensemble sur cette thématique en associant de nouveaux artistes des deux villes ainsi que les habitants du quartier de Maurepas. Plusieurs ateliers seront organisés au cours de l’année et des artistes allemands et français se déplaceront de part et d’autre du Rhin pour nourrir les échanges avec les habitants. La création artistique réalisée par les Rennais et célébrant les 60 ans du jumelage sera présentée en octobre 2024.

– Échange « musiques actuelles » : en avril 2023, la Ville de Rennes a accueilli un groupe amateur de musique d’Erlangen (Ivy Mountains) qui a pu rencontrer les acteurs du secteur des musiques actuelles à Rennes et se produire au Jardin Moderne pour une répétition publique accompagnée par des professionnels.

En retour, un groupe rennais (Kingz Mansion), accompagné par les professionnels du Jardin Moderne, s’est rendu à Erlangen du 21 au 26 novembre 2023 pour se produire à l’occasion du NewCommer Festival d’Erlangen et donner un concert à Nuremberg. Ils ont également eu l’occasion de rencontrer d’autres groupes allemands et de visiter les structures de musiques actuelles de la région d’Erlangen.

Les deux Villes souhaitent continuer ce projet en 2024 et le faire évoluer en associant davantage leurs habitants. La Ville de Rennes souhaite intensifier le partenariat avec les structures accompagnant les amateurs de musiques (Jardin Moderne, Antipode, Conservatoire à Rayonnement Régional) et, au-delà de simples visites et d’échanges professionnels, créer une véritable interaction avec les habitants et les publics accompagnés par ces structures : ateliers, rencontres, concerts communs, etc.

– Fête de l’Europe en mai : plusieurs temps forts sont organisés pour mettre en avant l’amitié franco-allemande et le jumelage avec Erlangen. La Ville de Rennes soutient et accompagne les projets mis en œuvre par les associations du territoire à cette occasion et proposera également plusieurs animations en lien avec les deux projets artistiques cités ci-dessus. Plus d’informations à venir.

– Jour de l’Unité allemande (3 octobre 2024) : différents évènements sont prévus à l’occasion de la date anniversaire de la réunification allemande (concerts, ateliers, visites guidées). Plus d’informations à venir.